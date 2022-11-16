Танк гораздо более совершенен и значительно улучшил боевые характеристики по сравнению с предыдущей версией





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Танк Abrams использует мобильность, огневую мощь и ударный эффект.

Танк M1 Abrams армии США был предназначен для войны в Западной Европе против Советского Союза. Танк никогда не предназначался для ведения боевых действий в условиях песка, но оказался более чем способным действовать в пустынях Ирака в 1991 и 2003 годах. Совсем недавно основной боевой танк США доказал, что он может справиться даже снегом и льдом.

Американские солдаты из 6-го эскадрона, 9-го кавалерийского полка, 3-й бригадной боевой группы, 1-й кавалерийской дивизии, оперативно приписанных к 1-й пехотной дивизии, приняли участие в Hammer 22, объединенных учениях за пределами Ниинисало, Финляндия, в начале этого месяца. В учениях приняли участие модернизированные танки Abrams.

Подразделение, среди прочего, входит в состав 1-й пехотной дивизии, работающей с союзниками и региональными партнерами по безопасности, чтобы обеспечить боевые силы V корпусу, передовому корпусу Америки в Европе.

Пакет усовершенствования системы M1A2 версии 3 M1 Abrams

Хотя M1 Abrams впервые поступил на вооружение более 40 лет назад, танки, развернутые в Финляндии, значительно более совершенны. К ним относится пакет улучшения системы M1A2 версии 3 или SEPv3, который был разработан General Dynamics Land Systems Inc.

Армия стремилась оснастить свои танки пакетами улучшения оружия и сенсорной системы второго и третьего поколения, или SEP (System Enhanced Package – «Пакет улучшенных систем»), в рамках усилий по поддержанию танков 1980-х годов на одном уровне с современными технологиями.

С оборонным подрядчиком был заключен контракт на 4,62 миллиона долларов с фиксированной ценой на производство усовершенствованных основных боевых танков. Около 2 100 танков проекта SEPv3 будут развернуты в рамках армейской программы модернизации Abrams в соответствии с бюджетной сметой Министерства обороны США на 2021 финансовый год (FY21). Поставки конфигурации M1A2C, ранее SEPv3, начались в октябре 2017 года в рамках контракта на сумму 92,2 миллиона долларов, заключенного с General Dynamics в декабре 2015 года на преобразование первых шести танков в новый стандарт.

Конфигурация M1A2C имеет канал передачи данных боеприпасов; улучшенные боеприпасы; улучшенная перспективная инфракрасная система; низкопрофильная обычная дистанционно управляемая система оружия; новая вспомогательная силовая установка; и новая система управления состоянием транспортных средств, предназначенная для сокращения расходов на техническое обслуживание. В октябре 2016 года армия США также объявила о планах закупить один бригадный комплект систем активной защиты Trophy для танков, дислоцированных в Европе.

Будущие усовершенствования – M1A2 SEPV4 ABRAMS

В ближайшие годы еще более совершенный Abrams может быть развернут в Финляндии или соседней Швеции. Армия продолжила разработку SEPv4-версии Abrams MBT, также известной как M1A2D, с целью ее «полного появления» к середине этого десятилетия.

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M1A2 SEPv4 станет самым смертоносным танком Abrams на сегодняшний день. Он будет оснащен инфракрасной системой третьего поколения, ориентированной на будущее. Эта технология даст танковым экипажам возможность идентифицировать вражеские цели на максимальном расстоянии, чем когда-либо прежде. Он будет оснащен модернизированными прицелами и будет распространен на других боевых платформах. Будущий Abrams будет интегрировать в единое целое цветную камеру, безопасный для глаз лазерный дальномер и кроссплатформенную лазерную указку.