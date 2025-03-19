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technonick
Саудовская Аравия отклонила предложение о покупке китайских истребителей J-35
Саудовская Аравия не хочет завязывать тесное военное сотрудничество с Китаем.

По сообщениям индийских СМИ, Саудовская Аравия отклонила предложение о покупке китайского истребителя-невидимки J-35, что может повлиять на амбиции Пекина по расширению своего влияния на рынке вооружений Ближнего Востока. Согласно недавней статье от indiacom, это решение отражает стремление Эр-Рияда сотрудничать с западными партнерами в области обороны, в частности, в рамках продолжающихся переговоров с Великобританией, Италией и Японией о разработке истребителя шестого поколения.

 Официального подтверждения от властей Саудовской Аравии или Китая, подтверждающего это заявление, не поступало. Эта новость, если она точна, поднимает вопросы о стратегии Китая по позиционированию себя в качестве крупного поставщика оружия в регионе Персидского залива и долгосрочных планах Саудовской Аравии по военным закупкам. Очевидный отказ Саудовской Аравии от J-35 рассматривается как неудача в усилиях Китая подвигнуть страны Персидского залива перейти с вооружений американского производства на китайские альтернативы.

 Китай описал этот самолет как сравнимый с американским F-35, подчеркнув его более низкую стоимость и удобство для экспорта. Саудовская Аравия, с ее значительным оборонным бюджетом и стратегическим расположением, рассматривалась в качестве главной цели для этой кампании. Несмотря на эти усилия, история военных закупок Саудовской Аравии свидетельствует об осторожном подходе к китайским вооружениям. Королевство приобрело у Китая беспилотники, и участвовало в совместных военных учениях с Пекином. Относительно истребителей Эр-Рияд в значительной степени полагается на западных поставщиков, в частности на Соединенные Штаты, для своих военно-воздушных сил, которые включают F-15 Eagles и Eurofighter Typhoons.

#китай #саудовская аравия #j-35
Источник: bulgarianmilitary.com
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