Турция показывает передовые решения в беспилотной авиации и стремится выйти на международные рынки.

Дроны ALPIN, DUMRUL вертолетного типа из Турции отправились для участия в показах в рамках VERTICON 2025. Мероприятие посвящено авиации, которая садится и взлетает вертикально. Pasifik Teknoloji, подразделение структуры Titra, является участником выставки VERTICON 2025, проходящей в городе Даллас. Событие привлекло внимание около 15 000 специалистов и более 600 производителей. Они познакомятся с достижениями в области вертолетов, усовершенствованной аэромобильности, дронов и электрических самолетов с вертикальной функцией взлета-посадки.

В этом году особое внимание будет уделено грузоперевозкам и логистике. Titra представляет транспортное средство DUMRUL и демонстрационную версию ALPIN, обозначая вклад компании в логистические решения на базе дронов в авиации.

DUMRUL - бесшумный дрон вертолетного типа с электроприводом, взлетная масса которого составляет семнадцать - восемнадцать килограммов, а время автономной работы - до получаса. Разработанный для разведки с близкого расстояния, беспилотный летательный аппарат оснащен встроенными средствами наблюдения и вооружением, позволяющими эффективно поражать цели.

ALPIN, турецкий дрон местного производства, обладает продолжительностью полета до девяти часов, как следствие топливного бака большой вместительности. Грузоподъемность двести кг разрешает использовать его как в военно-траспортных, так и в гражданских целях. ALPIN способен к полностью автономному режиму, включая взлет-посадку, и к выполнению заранее запрограммированных задач.