В салоне моделей этой серии произошло много изменений, а новых функций автопроизводитель не прибавил.

Компания FAW-Volkswagen объявила о выпуске обновленного экономичного седана Magotan All-inclusive в 2025 году. От прошлой версии он отличается тем, что дорожные знаки теперь не распознаются. Будет выпущено 280 моделей TSI DSG luxury и 330 моделей TSI DSG luxury. Ориентировочная цена составляет 176900,00 юаней и 206900,00 юаней соответственно.

Передняя часть автомобиля оснащена встроенной группой светодиодных фар, на кузове используются традиционные дверные ручки, а задняя часть автомобиля украшена двусторонним выхлопом с четырьмя выходами.

Автомобиль оснащен 18-дюймовые колесами. В моделях 280TSI DSG Deluxe и 330TSI DSG Deluxe заменили 4-дверный замок без ключа на 2-дверный (передний); в модели 330TSI DSG Deluxe убрали ящик для хранения в переднем среднем подлокотнике.

Длина, ширина и высота моделей серии составляют 4866x1832x1479 мм, а колесная база - 2871 мм. Предлагаются двигатели 1,4T и 2,0T малой мощности, из которых двигатель 1,4T имеет максимальную мощность 110 кВт и максимальный крутящий момент 250 Н*м; двигатель 2,0T малой мощности имеет максимальную мощность 137 кВт и максимальный крутящий момент 320 Н*м.