Цена на гаджет сильно зависит от местной экономики. В Турции экономика находится не в лучшем состоянии.

Дополнение к флагманской линейке Apple продается в Турции по цене, которая делает его недоступным для среднестатистических турецких потребителей, укрепляя позиции Турции как страны с самыми дорогими ценами на продукцию Apple в мире.

Модель на 128 ГБ, стоимость которой в США составляет 599 долларов, обходится турецким покупателям в 47 999 лир (приблизительно 1 321 доллар), что более чем вдвое превышает минимальную месячную заработную плату в стране, составляющую 22 104 лир.

Для сравнения, турецкому работнику, получающему минимальную заработную плату, потребуется проработать более двух полных месяцев, не потратив ни лиры на еду, жилье или другие предметы первой необходимости, чтобы позволить себе устройство начального уровня. Разница в ценах становится еще более заметной при увеличении объема памяти — модель на 256 ГБ стоит 52 999 лир (1 458 долларов), а версия на 512 ГБ - 62 999 йен (1 733 доллара).

Ситуация значительно ухудшается для граждан Турции, которые пытаются обойти высокие внутренние цены, покупая устройства за рубежом. Потребителю, который купит базовую модель iPhone 16e в США за 600 долларов, придется дополнительно заплатить 45 614 турецких лир (1 303 доллара) за регистрацию IMEI для легального использования устройства у турецких операторов связи, в результате чего общая стоимость составит примерно 66 614 лир (1 903 доллара), что более чем в три раза превышает минимальную месячную заработную плату.