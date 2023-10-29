Intersport - это большая французская компания, производящая спортивные товары со штатом сотрудников 15 000 человек. Компания производит большой перечень спортивного инвентаря от кроссовок до велосипедов.

Intersport Nakamura - это электрический велосипед, предназначенный для использования на дороге и бездорожье. Эта модель в настоящее время доступна только во Франции. Nakamura способен обеспечить запас хода до 100 км. Intersport Nakamura оснащен двигателем с крутящим моментом 80 Н*м и съемной батареей емкостью 460 Вт*ч, встроенной в раму. Велосипед имеет алюминиевую раму и доступен в трех размерах – S, M и L. Он весит около 19,5 кг и окрашен в зеленый цвет.

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Модель Nakamura оснащена двигателем Naka e-power средней мощности (точной информации о двигателе производитель не приводит) и предлагает режимы помощи: Eco, Sport, Boost и Smart. Электровелосипед использует групсет SHIMANO GRX и гидравлические дисковые тормоза со 160 мм роторами. Он оснащен дисплеем, который можно использовать для переключения между режимами помощи. Можно также воспользоваться приложением Naka e-power. Модель оснащена бескамерными колесами с шинами GRAVEL 700x38. В комплектации идет подседельный штырь Ø27,2 х 300 мм. Производитель заявляет о пожизненной гарантии. Цена составляет 1999,99 евро.