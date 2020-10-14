Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!





Смартфон от компании Xiaomi обладает красивым дисплеем с диагональю 6.67 дюйма и разрешением 2400 Х 1080 пикселей. Redmi Note 9 Pro оснащен системой из четырех камер флагманского уровня. Основной модуль делает фотографии с разрешением 64 Мп, что позволяет делать снимки высокого качества. Благодаря широкоугольной камере, макро камере и сенсору глубины, вы будете готовы к съемкам при любой погоде. Фронтальная камера получила модуль на 16 Мп. Процессор представлен Qualcomm Snapdragon 720G (восемь ядер на 2.3 ГГц), оперативной памяти 6 Гб, встроенной 128 Гб. Смартфон поддерживает сверхбыструю зарядку аккумулятора (5020 мАч), позволяющая зарядить смартфон на половину, не более чем за 30 минут. Redmi Note 9 Pro поддерживает технологию NFC, для бесконтактной оплаты.

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POCO X3 NFC является одним из ведущих лидеров по продажам на Aliexpress. Смартфон обладает производительным восьмиядерным процессором Snapdragon 732G с тактовой частой 2.3 ГГц, шести гигабайтами оперативной памяти LPDDR4X, а также до 128 Гб встроенной. Большой и яркий дисплей с диагональю 6.67 дюйма и частотой обновления экрана 120 Гц порадует вас отличной цветопередачей и качественной картинкой. Система из четырех основных камер (64 Мп, 2 Х 2 Мп, 13 Мп) позволит снимать отличные фотографии с великолепным качеством. POCO X3 NFC поддерживает функцию быстрой зарядки, с помощью которой, можно зарядить аккумулятор смартфона (5160 мАч) от 0 до 62% за 30 минут. Смартфон поддерживает технологию NFC, для бесконтактной оплаты.

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Realme 6 Pro также оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 720G, 128 Гб встроенной памяти и чуть большим объемом оперативной памяти - здесь 8 Гб. Экран большой и яркий, с диагональю 6.6 дюйма и разрешением 2400 Х 1080 пикселей. Частота обновления экрана составляет 90 Гц. К зарядке смартфон подключается по USB Type-C. Смартфон получил предустановленную операционную систему Android 10. Основная камера представлена модулем на 64 Мп, а также три дополнительных модуля на 12 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Система фронтальных камер имеет два модуля, на 16 и 8 мегапикселей.

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Основной особенностью данного смартфона является защитный корпус, который защищает от влаги и пыли по стандарту IP68. Устройство можно погружать в воду на глубину 1.5 на протяжении двух часов, а также с ним можно плавать непродолжительное время. Прорезиненный корпус защищает от падений на твердую поверхность с высоты 1.5 метра. Емкий аккумулятор на 5000 мАч, позволит работать устройству до 400 часов в режиме ожидания и до 20 часов в режиме разговора. Технические характеристики OUKITEL WP8 Pro: экран с диагональю 6.49 дюйма, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, поддержка технологии NFC также присутствует.

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Смартфон оснащен 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Система из четырех камер (основная камера на 20 Мп, с датчиком изображения Sony IMX350) позволит снимать отличные фотографии с хорошим качеством. С помощью фронтальной камеры можно разблокировать телефон лицом. Диагональ экрана составляет 6.5 дюйма. Встроенный аккумулятор на 4200 мАч позволит работать смартфону на протяжении 18 часов в режиме разговора. Смартфон поддерживает технологию NFC.

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