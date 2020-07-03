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В комплекте данного набора входит игровая механическая клавиатура и лазерная мышь.

Клавиатура имеет как английскую, так и русскую раскладки языка. Количество клавиш на клавиатуре равно 104 шт. Как и многие современные клавиатуры, данная модель имеет RGB подсветку с огромным количеством возможностей по её настройке. Пользователю предлагается до 14 вариантов цветов подсветки, а также регулировка контрастности и яркости.

Все клавиши легко демонтируются и устанавливаются обратно на место. Габаритные размеры клавиатуры составляют 433*124.5 мм.

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Лазерная мышь также располагает RGB подсветкой, что гармонично смотрится в комплекте с данной клавиатурой. Всего представлено до 7 вариантов подсветки, каждый цвет отображает выбранный вами уровень DPI мышки.

На мышке расположены 7 кнопок, отвечающие за такие функции:

Габаритные размеры мышки составляют 132*68 мм.

Цена на момент публикации: $68.32 - 76.65, с учетом скидки: $36.21 - 40.62

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Компактная колонка от компании EWA имеет класс защиты от воды IPX67. Мощность данной колонки составляет 3 Вт. Корпус колонки выполнен из алюминия, весит устройство 170 грамм. Габаритные размеры составляют 25,4*25,4 мм. Качество воспроизведения звука - отличное, насыщенное басами без лишних шумов. На колонке расположена всего одна кнопка, работает она в трех режимах:

- одно нажатие, включает/выключает колонку. В режиме воспроизведения ставит на паузу и обратно;

- два нажатия, включающие следующий трек;

- три нажатия, включающие предыдущий трек.

Цена на момент публикации: 21.24, с учетом скидки: $16.99

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Отличный микрофон в своей ценовой категории. Подключается данный микрофон к компьютеру посредством USB. Номинальный диапазон частот микрофона имеет пределы от 20 Гц до 20 кГц. Основные характеристики микрофона приведены ниже в таблице:

Комплектация микрофона включает в себя:

- штатив, к которому крепится микрофон;

- провод USB для соединения микрофона с компьютером;

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- микрофон.

Данный микрофон отлично подойдет для начинающего блогера, поскольку имеет довольно хорошее качество записи, а также доступную цену.

Цена на момент публикации: $39.99 - 43.30, с учетом скидки: $33.99 - 36.80

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В современном мире надобность использования DVD привода уже не столь высока и в комплектации современного ПК его уже нет. Однако бывает ситуации, когда необходимо воспользоваться такого рода носителем как DVD диск, в данном случае вам поможет внешний DVD привод.

Данный внешний DVD привод соединяется с компьютером посредством кабеля USB3.0. Поддерживает все существующие форматы CD/DVD. Выполнен из качественного АБС-пластика и имеет размеры 140*140*20 мм. Максимальная скорость чтения DVD дисков – 8Х, CD дисков – 24Х.

Цена на момент публикации: $39.88 - 62.20, с учетом скидки: $18.74 - 29.23

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Красивая и стильная зажигалка, которая станет отличным подарком. Зажигалка имеет сенсорную кнопку включения и индикацию уровня заряда на боковой стороне. Заряжается она через разъем Micro USB. Габаритные размеры составляют 73*35 мм., толщина зажигалки 11,5 мм, вес 65 грамм. Товар предоставлен в 4 цветовых вариантах: синий, золотой, черный и пурпурный цвет.

Цена на момент публикации: $9.98 - 19.98, с учетом скидки: $4.99 - 9.99

Актуальную цену можно узнать ЗДЕСЬ

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Спасибо за внимание, всем удачных покупок!