Как я докатился до покупки робота-мойщика окон CaseGuru?

Вороне как-то бог послал кусочек сыра, а мне квартальную премию в 40 тысяч рублей. Тысяча туда, две сюда – и 15 тысяч рубликов как не бывало. Оставшиеся 25k решил не проматывать, а потратить с умом – зацепить какую-нибудь интересную штуковину для дома. Захеджироваться в надежном активе, как сказал бы один мой знакомый.

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Начал думать, а что мне вообще нужно. Весы? Мультиварка? Может фен? Нет, все не то. Задумчиво посмотрел в окно, и меня осенило. Помогли грязные разводы на том самом окне. Значит, робот-мойщик окон. Ну ок. Загуглил пару стандартных фраз: «Лучший робот-мойщик окон для дома» и «Какого робота-мойщика лучше купить». Потом изучил несколько рейтингов роботов-мойщиков и начал перебирать сайты производителей вручную. Сначала попал на недорогих мойщиков со неизвестными названиями: какие-то Хоботы, БэКю и т. д. Судя по отзывам, откровенный хлам с ценником до 13 000 рублей. Адьос! Попалась и пара знакомых названий: Сяоми, Panasonic. Но цена – over 30k… Слишком дорого. Сяоми уже не те. Мне бы подешевле.

Вспомнил, что недавно у какого-то блогера видел рекламу робота-мойщика окон. Блогерам доверять еще то занятие. Но там меня зацепила одна интересная деталь. Хоть название я забыл, но в памяти отложилось, что это был российский гаджет: то ли рязанский, то ли ивановский, то ли тюменский. Небольшие манипуляции с поисковиком и вуаля – все-таки тюменский. В Тюмени производят гаджеты? Да уж. Вот так судьба и свела меня с маркой CaseGuru.

Сколько заплатил?

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Почитал сайт CaseGuru и узнал, что у нас, оказывается, есть тюменский Илон Маск. Это типа основатель и владелец. Однако… Вы знали? Я не знал. И о тюменской «Тесле» тоже ничего не слышал. Интересно, что этот западносибирский визионер собирается колонизировать?

Полазил еще немного по сайту, поугарал. В итоге нашел то, что мне нужно – мойщика окон. Дальше началась какая-то черная магия, и я, откровенно говоря, повелся на описание. Мол, моет не только окна, но и кафель, зеркала. Еще зацепила фраза, что это самый самостоятельный мойщик в мире (может, и кофе мне будет готовить?). Цена – 22k…

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В общем, то ли я уже устал выбирать, то ли это проделки рекламного Сарумана, но в итоге нажал кнопку «купить». Перешел в корзину, и мои 21 500 благополучно улетели в Тюмень.

Почему 21 500? Если оплачивать картой на сайте или через СБП, скидка 500 рублей + 600 бонусов на следующую покупку дают. Это прикольно. Но это при условии, что будете забирать устройство из пункта самовывоза. Если же выберете курьерскую доставку, то выйдут те же 22k, что изначально указаны в описании. Это уже не так прикольно, но вроде по-честному. Хотя, может, я чего-то не понимаю.

Доставка заняла 2 дня до Мск. Пришел в пункт самовывоза, расписался, забрал, понес домой. По дороге еще зацепил средство для очистки стеклокерамики Dr. Beckmann.

Пока шел, не отпускала мысль, что поторопился. Ожидания были максимально занижены. Немного грели душу только 3k, которые удалось сэкономить. Спойлер: железный человек умрет оставшиеся деньги я прогулял.

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Распаковка робота-мойщика окон CaseGuru

Почувствовал себя охотником, который вернулся домой с добычей. Посмотрим, что там за тюменский зверь такой.

По упаковке никаких нареканий нет. Все цивильно: пакетики, пленочки. Ожидал, что сильно будет вонять пластиком, но обошлось без посторонних запахов. Даже немного удивился. А вот и сам робот-мойщик КейсГуру.

Немного насторожила оранжевая вставка – на сайте устройство было полностью белым. Ну да ладно, мне оранжевый даже больше нравится. Специально почитал отзывы о мойщике CaseGuru – убедился, что оранжевый тоже бывает. Получается, образец на сайте выцвел, что ли?

Так мойщик выглядит с обратной стороны. Салфетки из микрофибры (всего их 10 в комплекте) нужно натягивать на робота самому. Мне это не доставило проблем, тем более в комплекте идет увесистое руководство пользователя, где есть специальная инструкция на этот случай.

Руководство пользователя мне попалось какое-то мятое. Понимаю, что это не рубашка на свадьбу, но все же. Полистал. Руководство как руководство. Вроде все понятно. У меня получилось быстро разобраться, хотя робота-мойщика у меня раньше не было.

В комплекте еще идут вот такие штуковины. Позже выяснил – это сменные пластиковые кольца. Наверняка пригодятся в будущем. Убрал в кладовку.

Дальше у нас пульт дистанционного управления. В целлофановом пакетике. Напоминает пульт от телевизора у бабули. Не стал вытаскивать – сохранится дольше.

К пульту еще идет небольшой гайд по дистанционному управлению. Описано, куда и чего нажимать, чтобы управлять роботом-мойщиком. Еще есть небольшая инструкция по замене батареек. И даже подробное описание интеллектуальных режимов планирования траектории. Перевожу на доступный: по какому маршруту будет двигаться робот во время уборки. Неужели нельзя было так написать?!

Теперь по характеристикам. На бумаге все выглядит довольно оптимистично, даже слишком: очищает окна любой ширины + ручное и дистанционное управление + автоматическое определение края окна + работа до 20 минут без света + алгоритм контроля против падения и так далее. Звучит все очень красиво, но это все на словах. Нужно проверять на практике. Ну-с, приступим.

Собирается и подключается робот быстро. У меня ушло всего пару минут. Шнур, он же кабель питания, очень длинный. Даже не так – он обалдеть какой длинный. По ощущениям метров 5 точно есть, хотя я не измерял. Короче, достанет до розетки даже в соседней квартире.

Вот чистящее средство, которое взял. Прям нормально себя зарекомендовало в итоге. В инструкции к мойщику говорится, что можно заливать и обычную воду, но я решил шикануть. Сразу заправил много, и этого в итоге хватило примерно на месяц с копейками. Учитывая, что чистящее мне обошлось в 350 рублей, выходит недорого. Тем более на маркетплейсах за 250 такое можно найти.

Сразу запускать робота-мойщика КейсГуру на окно я не решился. Для начала решил протестировать на зеркале.

Зеркало не так давно протирал, но все равно оставались небольшие разводы. Решил избавиться от них. Минуту, наверное, проверял, насколько надежно мойщик держится на поверхности. Все боялся, что он упадет. Но нет, присосался намертво. Даже попытался его потянуть слегка и сбросить, но робот не поддался. Я выдохнул.

Дальше мне предстояло выбрать один из режимов: быстрая уборка, местная, обычная или полностью автоматическая. Выбрал самый простой вариант – полностью автоматическую. И стал наблюдать. Робот че-то подумал, поморгал лампочками, издал звук и отправился мыть зеркало.

Движения мне показались какими-то резкими. Я ожидал, что он будет плавнее двигаться. Но нужно отдать мойщику должное – в зеркальную раму он ни разу не впечатался. Хотя я очень переживал на этот счет. Получается, тут не обманули.

Зеркало робот мыл не спеша, а я сидел рядом и наблюдал за процессом. Вспомнил, что так же когда-то наблюдал за стиралкой, когда первый раз решил постирать в ней.

Особенности работы робота-мойщика окон

Одна из фишек, на которой делают акцент тюменские Илоны Маски, – то, что робот сам разбрызгивает перед собой воду или чистящее средство. Ок. Но, ребят, почему такая тонкая струя?. Или, может, это модифицированная технология капельного орошения? Так почему эксперименты проводятся не на грядке тогда, а в домах обычных людей? Из-за такой тонкой струи уборка растягивается по времени. Понимаю, что это особо ни на что не влияет и главное – результат, но хотелось бы побыстрее!

По поводу шума. Работает мойщик довольно тихо, но эти монотонные звуки все равно немного выводят из себя. С другой стороны, в отзывах о нескольких мойщиках (причем дорогих) люди жаловались на громкий шум. Так что тут грех жаловаться. А может, у меня проблемы с нервами?

После автоматического режима попробовал и обычный. Отличий почти нет. Только можно с помощью пульта указывать направление мойщику. Полный автомат мне больше понравился. Но если понадобится вымыть конкретную часть зеркала или окна, то с пультом будет самое то.

Зеркало в итоге стало чище, стоит признать. Если бы сам старался вымыть его, то вряд ли бы смог так четко. Мойщик не только вымыл поверхность, но еще почистил и отполировал. Вышло очень неплохо, вопросов нет. Но называть мойщика CaseGuru самым самостоятельным в мире? Не знаю. Вот если бы он еще сам спустился с зеркала, вытащил шнур из сети и залез в коробку, то ладно еще. Но, признаю, свою работу выполнил хорошо.

Экстремальный тест: справится робот или нет?

А теперь переходим к главному испытанию. Так сказать, the boss – мое грязное окно. Возможно, фотография не передает всей картины, но поверьте, оно было очень грязным.

Сначала решил вымыть внешнюю часть окна. А заодно проверить тезис о том, что мойщик КейсГуру работает до 20 минут от батареи. И как раз опробовать страховочный трос (можно разглядеть на фото). Очень напоминает поводок – как будто выгуливаешь робота по окну. Хотя в итоге эта штука так и не пригодилась – присоски не подвели.

Было волнительно. Вытащил шнур, на всякий случай проверил страховку, повесил мойщика на внешнюю часть окна и запустил… Вот так это выглядело со стороны.

В автоматическом режиме у робота на уборку ушло чуть больше 10 минут. Страховочный шнур не понадобился – присоски мойщика не подкачали.

Проверять максимальную автономность я тогда не решился. Все-таки условия были довольно экстремальными. Но спустя пару недель на внутренней части окна все-таки провел испытание на автономность. Итог: мойщик выдержал 19 минут 23 секунды, а потом начал терять силы и сползать вниз. Еще бы минута и отвалился бы. Но порадовало, что даже без энергии он не упал мгновенно.

Выводы

В целом доволен. Хотя бы потому, что не выкинул 22k на ветер. А еще, что относительно быстро понял, как пользоваться роботом-мойщиком. Мыть вертикальные поверхности вполне сгодится: чистит, полирует неплохо и еще экономит время. Производитель заявляет, что, помимо окон и зеркал, робот еще моет кафель. Но у меня кафеля нет, поэтому и экспериментов с ним не было.

Управлять мойщиком несложно, но все же стоит прочитать руководство. Режимов, на мой взгляд, многовато. Я в основном пользовался автоматом и не парился.

Присоски надежные – мойщик ни разу не упал и даже не сполз (если не считать случай, когда я выжимал максимум из батареи). Ориентируется на поверхности хорошо, в рамы не впечатывается. Конечно, мойка внешней части окна выглядит немного экстремально, но только в первый раз. Несколько раз уже проделал этот трюк, и все норм.

Мое мнение – устройство хорошее. За 22k очень неплохо, особенно учитывая, что произвели мойщика в Тюмени. Удивили. Хотя роботу не помешала бы какая-нибудь настенная станция для хранения. Но это уже мои влажные фантазии. Почему влажные? Потому что обзор робота-мойщика CaseGuru.

Резюмирую так: если бы у меня была возможность вернуться в прошлое и еще раз сделать выбор, я бы не стал ничего менять. Посоветовал бы я его кому-нибудь? Да, но только если есть лишние 22 000 рублей и лень вручную мыть окна, зеркала и плитку.