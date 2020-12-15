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Cyberpunk 2077 vs Ryzen 5 3400G

Схватка киберпанка с интегрированным видеочипом Vega 11! Железо, настройки, размышления.
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Приветствую всех! 

Киберпанк со всех экранов захватывает внимание. И Я решил провести эксперимент с этим железом:

1. Процессор: Ryzen 5 3400g.
2. Материнская плата: MSI B450 Mortar Max.
3. Оперативная память: Radeon R9 2 x 16gb.
4. SSD: 240GB WD M2.

Я запустил Cyberpunk 2077 с минимальными настройками графики в разрешении 720p на встройке процессора. И скажу вам, играбельно! Подключить к большому телевизору, так вообще красота. Прикладываю видео с геймплеем. Видео на английском, коротко суть изложу здесь.


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Про настройки и железо. В самом начале несколько параметров были на высоком качестве. Чуть подергивало. Понизил, перестало. Все минимум, кроме текстур. Они на максимуме.

Про людей жалующихся на нехватку фпс. Просто понизить качество и вуаля. Раньше мы играли в игры с графикой в 1000 раз хуже, та же Мафия 1. А удовольствия получали в разы больше, чем сейчас. У кого-то на 2080ti фпс не хватает. Мне с моей встройкой хватает. Игра выглядит как ГТА 5 на PS 4. И мы тоже ею наслаждались. Все решается понижением качества графики. Если уж мы могли кайфовать от игр с куда худшей графикой, то и тут можно. И без всякого рейтрейсинга. Мы разучились радоваться мелочам.

Про баги. Два бага встретилось. Висящий человек и невидимый пистолет в руках. А так же размышления на тему фильмов с компьютерной графикой. Был фильм Люди Икс Росомаха, слитый в сеть с незаконченными визуальными эффектами. Представьте, вы купили билет в кино, а там показывают эту версию Росомахи. А потом говорят, мы сцены со спецэффектами допилим, вам почтой вышлем. Но так быть не должно.

Причина сырости игры. Предзаказы и давление на разработчиков. Представьте, вы ждете Аватар 2. И уже купили билет в кинотеатр. И начинаете давить на режиссера, давай быстрее, сколько можно снимать. И вам выкатывают фильм типа той Росомахи. Вы будете довольны? Не нужно делать предзаказы. Не нужно давить на разработчиков. Просто подождать когда разработчики сами выпустят игру и приобрести ее. Да и вообще нужно быть чуточку терпеливее. Но наши потребительские аппетиты растущие изо дня в день уже, даже не из года в год нам самим же и мешают радоваться жизни и наслаждаться хорошими играми пусть и не в максимальном качестве. Конечно, на счет на сколько хороша игра не известно, нужно проходить.

Резюме:

Можно играть и на сверхслабых машинах.
Не торопитесь и контролируйте аппетиты.

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Благодарю за внимание.

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Теги

amd ryzen cyberpunk 2077 cyberpunk ryzen 5 3400g vega 11 vega11 3400g cyberpunk 207 ryzen5
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