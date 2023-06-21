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Соперничество Microsoft и Google может ускорить развитие ИИ
Microsoft и Google активно инвестируют в компании, создающие ИИ
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Microsoft и Google недавно сделали крупные инвестиции в две самые ценные компании в области искусственного интеллекта (ИИ). OpenAI, которая разработала ChatGPT, получила ошеломляющие инвестиции в размере 10 миллиардов долларов от Microsoft, в то время как Google инвестировала 300 миллионов долларов в Anthropic.

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Финансовая поддержка компаний ИИ привлекла внимание общественности к продолжающемуся соперничеству. Борьба Google за господство с Microsoft все чаще становится предметом дискуссий о будущем успехе ИИ.

Google внесла огромный вклад в область разработки искусственного интеллекта, включая изобретение трансформеров — особой формы машинного обучения, при которой алгоритм совершенствуется при выполнении задач по мере того, как он "обучается" на данных, — развитие методов автоматизации перевода языков и приобретение компании DeepMind, занимающейся искусственным интеллектом.

Хотя Google постоянно позиционирует себя в авангарде разработки ИИ, внедрением ChatGPT была достигнута важная веха. Компания OpenAI выпустила ChatGPT в ноябре 2022 года, а более продвинутую версию GPT-4 представили в феврале 2023 года.

Появление ChatGPT вызвало широкую дискуссию об искусственном общем интеллекте (AGI), в котором машины превосходят человеческий интеллект. Этот вопрос поднимал и Джеффри Хинтон, являющийся влиятельной фигурой в области искусственного интеллекта. После ухода из Google в начале этого года он дал несколько интервью, в которых изложил свои опасения по поводу этой технологии.

Следовательно, количество исследовательских работ, посвященных большим языковым моделям (LLM) — типу технологии искусственного интеллекта, на котором основан ChatGPT, — резко возросло. Другие области исследований ИИ, такие как диалоговые системы и поиск информации, могут проиграть.

На фоне этого стремительного технологического прорыва кажется, что Google боится потерять свое технологическое превосходство и доминирование на рынке.

Это беспокойство не является необоснованным. ChatGPT, созданный прямым конкурентом, использовал новаторские методы интернет-поиска Google для получения значительной прибыли. Кроме того, поток талантов из Google в OpenAI — наряду с быстрым ростом последней — стал тревожной тенденцией для поискового гиганта.

Когда был основан OpenAI, одним из его принципов было создание программного обеспечения с «открытым исходным кодом», где программное обеспечение общедоступно, что позволяет разработчикам делиться им и изменять его. Тем временем Google придерживается относительно последовательного коммерческого подхода к своим планам и амбициям.

Однако недавний сдвиг OpenAI в сторону коммерциализации и практики закрытого исходного кода, кажется, противоречит ее первоначальной корпоративной философии.

Некоторые инсайдеры отрасли критикуют OpenAI за несколько противоречивую позицию. Хотя компания позиционирует себя как разработчика ИИ с открытым исходным кодом, она, несомненно, является коммерческой организацией, и этот факт она не сразу признает.

Это противоречие между публичным имиджем OpenAI и реалиями бизнеса сделало соперничество с Google еще более интригующим.

Одним из вероятных результатов этой конкуренции является дальнейшее развитие и совершенствование технологии искусственного интеллекта, вызванное необходимостью оставаться впереди на рынке. Методы Google, когда-то используемые OpenAI для коммерческой выгоды, вероятно, будут подвергаться дальнейшим инновациям. Эта эволюция не только повысит функциональность приложений ИИ, но и значительно улучшит пользовательский опыт.

Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi), корпоративный вице-президент Microsoft, недавно указал, что компания не считает необходимым перестраивать поисковую систему, поскольку даже единичное увеличение доли рынка означает увеличение стоимости на 2 миллиарда долларов США. Это стратегическое сокращение их амбиций может быть попыткой уменьшить конкурентное давление в технологическом секторе. промышленность.

Стоит отметить, что сотрудничество Microsoft с OpenAI добавляет еще один уровень к этому сложному соперничеству. Google также продемонстрировала готовность инвестировать во внешние проекты в области искусственного интеллекта, чтобы расширить свое влияние.

Например, инвестиции компании в Anthropic, исследовательскую компанию по искусственному интеллекту, отражают стратегию Google по сохранению своего технологического лидерства посредством стратегического партнерства.

Одна из проблем, которая находит отклик у многих людей – это потенциальная возможность дезинформации и искажений, создаваемых ChatGPT. Имея более 200 миллионов пользователей, он обслуживает около 2,53% населения земного шара.

Широко распространенная дезинформация в социальных сетях значительно подорвала доверие к онлайн-контенту и, как сообщается, повлияла на президентские выборы в США в 2016 году.

С такой обширной пользовательской базой ChatGPT вполне возможно, что технологические компании могут манипулировать мнениями, незаметно влияя на предпочтения и решения пользователей различными способами. Следовательно, необходимость в более тщательном изучении и регулировании этих крупных языковых моделей становится все более насущной.

Несмотря на растущую конкуренцию в области искусственного интеллекта, Google остается уважаемой организацией в мировой технологической индустрии. Соперничество в области искусственного интеллекта между Google и Microsoft побудило обе компании раздвинуть границы этой технологии, обещая захватывающие достижения в ближайшие годы.

Различные стратегии, используемые в этом соперничестве, от привлечения талантов до стратегических инвестиций, отражают важность ставок в сфере искусственного интеллекта. В частности, привлечение лучших специалистов позволяет этим компаниям развивать свои возможности в области искусственного интеллекта, что дает им конкурентное преимущество.

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Стратегические инвестиции, с другой стороны, позволяют диверсифицировать и осваивать новые приложения и отрасли ИИ, увеличивая их влияние и долю рынка в области ИИ. Эти действия подчеркивают высокую ценность и потенциал технологии ИИ в формировании нашего будущего.

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