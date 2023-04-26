LattePanda Sigma - аналог Raspberry Pi, но значительно мощнее

LattePanda Sigma, выпущенная вчера LattePanda по цене от 579 долларов, увеличивает мощность LattePanda 3 Delta с помощью процессора на базе Raptor Lake, 16 ГБ LPDDR5 и графического процессора Intel Iris Xe. Все это делает ее гораздо более мощным устройством, чем LattePanda 3 Delta и Raspberry Pi 4.

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Для справки: LattePanda – это китайская плата, концептуально схожая с Raspberry Pi, но дороже и на базе процессоров Intel. Интересной особенностью является то, что на ней можно запустить полноценную OC Windows 10.

LattePanda 3 Delta уже была платой, намного более мощной, чем Raspberry Pi 4. Тем не менее характеристики Sigma решительно превосходят Delta. Выбор Intel Raptor Lake Core i5-1340P 13-го поколения (12 ядер, 16 потоков) — это большое обновление по сравнению с четырехъядерным Intel Celeron N5105, установленным в LattePanda 3 Delta. Графический процессор также подвергся обновлению: теперь это Intel Iris Xe с 80 исполнительными блоками и тактовой частотой до 1,45 ГГц, по сравнению с довольно скучным графическим процессором Intel UHD у Delta, работающим на частоте от 450 до 800 МГц.

Также стоит отметить обновление оперативной памяти Sigma. В то время как 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, предоставленной Delta, было достаточно для большинства задач, 16 ГБ LPDDR5, работающей на частоте 6400 МГц, дают значительный прирост производительности для всех проектов.

Что у них общего, так это встроенный сопроцессор, совместимый с Arduino Leonardo, который на этот раз расположен вдоль короткого края платы. Преимуществом LattePanda 3 Delta является простой доступ к GPIO, а с помощью Arduino IDE и прошивки Python можно легко создавать проекты. Sigma, кажется, имеет такое же расположение контактов, и, хотя это не настоящая распиновка Arduino Uno, она функциональна.

LattePanda Sigma позиционируется как «взламываемый одноплатный сервер со значительной мощностью», но это не ограничивает его использование только в офисе. Встроенный Arduino Leonardo предоставляет интерфейс GPIO, доступный через интерфейс USB. С помощью кода Arduino и Python, а также USB-камеры создание проекта машинного обучения/компьютерного зрения будет простым делом. Конечно, Sigma больше, чем Raspberry Pi 4, но ее также легко можно интегрировать в проект робототехники. Комбинация центрального и графического процессора является мощной и может быть легко использована в качестве маломощного настольного компьютера с четырьмя дисплеями 4K, работающими одновременно. Чтобы поддерживать температурный режим, она имеет комбинированный блок радиатора и вентилятора, находящийся над верхней частью платы, занимающий больше места, чем система для охлаждения LattePanda 3 Delta.

Также добавили два порта Thunderbolt 4, которые дают высокую скорость передачи данных и возможное подключение внешних графических процессоров. Причем игры можно запустить даже на графическом процессоре Intel Iris Xe на LattePanda 3 Delta, например, Call of Duty: Modern Warfare. Что уж говорить о более мощном графическом процессоре модели Sigma.

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LattePanda Sigma теперь можно приобрести непосредственно у DFRobot по цене от 579 долларов за базовую версию и 648 долларов за версию с твердотельным накопителем емкостью 500 ГБ и модулем Wi-Fi 6E.