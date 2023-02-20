Объявление поступило одновременно с назначением нового президента и главы студии Firaxis

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Civilization (Civ) претерпела множество итераций за свою 32-летнюю историю. Популярная пошаговая стратегия охватила всю историю человечества и даже позволила заглянуть в будущее благодаря тринадцати играм серии. Почти каждое игровое устройство, которое вы можете себе представить, начиная с выпуска 1991 года, имело какую-то версию Civilization. Были версии Civilization для Amiga, Atari ST, Nintendo (консоли и карманные компьютеры), Windows (настольный компьютер и телефон), Linux, Mac, PlayStation, PS Vita, iOS, Android и даже Facebook. Трудно где-то не столкнуться с игрой, даже если вы ее не искали. И вот пришло время для новой части серии.

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Объявление поступило одновременно с назначением нового президента и главы студии Firaxis Хизер Хейзен. Ранее Хейзен занимала должность главного операционного директора Firaxis, начиная с 2020 года. Хизер Хейзен также была исполнительным продюсером Fortnite в Epic Games, а также Plants vs. Zombies и Bejeweled на PopCap Games. Firaxis была куплена 2K в 2005 году и также известна созданием XCOM и, совсем недавно, Marvel's Midnight Suns.

Решение о ее назначении было принято после того, как Стив Мартин, предыдущий руководитель студии Firaxis, решил уйти из студии. Хотя он не единственный, кто ушел, поскольку также решил уйти и креативный директор XCOM и Marvel's Midnight Suns Джейк Соломон. Таким образом, наряду с захватывающими новостями о новой игре Civ есть и печальные новости, поскольку эти люди сыграли важную роль в возрождении пошаговых сюжетных стратегических игр.

На данный момент все, что действительно известно о последней части серии Civilization, это то, что она находится в разработке. Пока даже неизвестно, является ли эта игра Civilization 7.

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Это фэнтезийная игра или мы придерживаемся традиционной пройденной истории? Пока можно лишь пожелать Хизер удачи в ее новой роли и надеяться увидеть интересные вещи от Firaxis в будущем.