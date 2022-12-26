Работать с множеством окон может быть непросто, даже с улучшениями UX в Windows 11. Microsoft помогает уменьшить беспорядок с помощью недавно выпущенного проводника с вкладками, и теперь, похоже, еще одно основное приложение получает вкладки. Согласно уже удаленному твиту, Microsoft вот-вот выпустит версию Блокнота с вкладками.

Изображение появилось в твите от инженера Microsoft с текстом «Блокнот в Windows 11 теперь имеет вкладки!» Хотя использование настоящего времени сомнительно — на изображении в приложении версия помечена как находящаяся в разработке сборка с надписью «Конфиденциально, не обсуждать и не делать снимки экрана» в баннере в верхней части окна. Публикация скриншота в Твиттере кажется противоречащей этому, но она дает нам возможность взглянуть на будущее приложения.

Твит был опубликован всего несколько минут, прежде чем был удален, но Windows Central успел сделать снимок экрана до этого. Это показывает то, что вы ожидаете: есть стандартное окно Блокнота с добавлением строки вкладок, похожей на ту, что была добавлена в Проводник несколько месяцев назад. Таким образом, вы можете открыть сразу несколько текстовых файлов в одном окне. Это удобно, если вам нужно переключаться между файлами и вы не хотите, чтобы стопка окон загромождала экран.

Microsoft играла с вкладками в своих основных приложениях еще в 2018 году в своем проекте «Наборы», который добавил бы вкладки в Windows 10. Однако эта функция так и не была реализована. Медленно, но верно, похоже, что вкладки наконец появляются в Windows 11. Сначала Проводник, теперь Блокнот, и в Windows есть еще много мест, где вкладки могут иметь больше смысла, чем новое окно.

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Поскольку это изображение все еще украшено предупреждением о неразглашении, до официального релиза, вероятно, еще далеко. Однако Microsoft решила прекратить практику объединения функций в одном или двух основных выпусках Windows каждый год. Вместо этого компания будет выпускать новые функции по мере их готовности. Так, вкладки Блокнота могут появиться в обновлении Windows в начале 2023 года.