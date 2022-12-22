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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Asus поставила новый мировой рекорд, разогнав i9-13900K до 9 ГГц
13900K — один из самых хорошо себя зарекомендовавших чипов при охлаждении жидким гелием
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Asus заявила, что ее команда экстремальных оверклокеров официально побила мировой рекорд частоты процессора, разогнав Intel Core i9-13900K до более чем 9 ГГц. Компания объявила о своем достижении в Twitter. Рекорд был зафиксирован на открытой настольной системе с материнской платой Asus ROG Maximus Z790 Apex. 

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Процессор достиг максимальной тактовой частоты 9,009 ГГц и был достаточно стабильным, чтобы запускать Pifast в течение 6,85 секунд и SuperPi 32M в течение 3 минут, 3 секунд и 778 миллисекунд. 

Команда Asus отключила все E-ядра Core i9-13900K и отключила гиперпоточность, ограничив ЦП только 8 P-ядрами и 8 потоками. Команда использовала необычную комбинацию жидкого азота (LN2) и жидкого гелия для охлаждения. По словам Скаттера Бенчера, одного из оверклокеров Asus, Core i9-13900K — один из лучших процессоров, которые он видел в условиях жидкого гелия: чип очень хорошо масштабируется в экстремально холодных условиях и работает при очень стабильной температуре — 250 градусов по Цельсию, без особых колебаний.

Этот рекорд впечатляет: барьер 9 ГГц был неуловим на протяжении десятилетий даже для лучших процессоров и самых опытных экстремальных оверклокеров. Первыми процессорами, приблизившимися к частоте 9 ГГц, были процессоры AMD серии FX — многие оверклокеры на протяжении многих лет набирали более 8 ГГц. Линейка AMD FX, возможно, была одной из худших конструкций процессоров на сегодняшний день, но это была одна из самых эффективных платформ с точки зрения масштабирования частоты с охлаждением LN2. 

Даже сейчас многие процессоры серии FX входят в зал славы HWBot. Например, результат 8,722 ГГц FX-8370 Stilt теперь является вторым процессором с самой высокой тактовой частотой за все время. Первое место – сегодняшний рекорд от Asus.

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Улучшения, внесенные Intel в технологический узел Raptor Lake, несомненно, являются причиной того, что мы наблюдаем новый мировой рекорд. Raptor Lake — это процессорная архитектура Intel с самой высокой тактовой частотой, которая может достигать 5,8 ГГц прямо из коробки на Core i9-13900K. Ожидается, что компания Intel может выпустить специальную версию Core i9-13900KS, которая сможет достичь 6 ГГц (без ручной настройки).  

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