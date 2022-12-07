TSMC почти в четыре раза увеличила инвестиции в завод в Аризоне

TSMC намерена официально начать установку инструментов на своем заводе недалеко от Феникса, штат Аризона, что является важной вехой как для крупнейшего в мире контрактного производителя чипов, так и для его клиентов в США. Компания воспользовалась возможностью, чтобы объявить о новой фазе плана строительства ее фабрики в Аризоне, которая почти в четыре раза увеличит инвестиции в площадку и значительно увеличит производственные мощности фабрики.

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Вторая фабрика на площадке TSMC в Аризоне (или вторая фаза Fab 21, в зависимости от того, как вы на нее смотрите) должна быть запущена в 2026 году. Она будет обрабатывать пластины с использованием технологических процессов TSMC N3, узлов класса 3 нм, включая N3, N3E, N3P, N3S и N3X. Это также увеличит производственную мощность до 600 000 выпущенных пластин в год, объявила компания во вторник. Он будет запущен в 2026 году и станет одним из самых передовых литейных заводов за пределами Тайваня.

Первый завод TSMC в Аризоне будет производить чипы с использованием семейства технологий компании N5 — процессов N5, N5P, N4, N4P и N4X — когда он будет запущен в 2024 году. Его производственная мощность составит около 20 000 шт. в месяц, или 240 000 в год, и для ее строительства и оснащения потребуются инвестиции в размере около 12 миллиардов долларов.

Новое производственное предприятие с поддержкой N3 почти в четыре раза увеличит инвестиции, которые TSMC сделает в Аризоне. Производитель чипов ожидает, что его общие инвестиции в штат составят около 40 миллиардов долларов, когда обе фабрики будут построены и оснащены производственными инструментами, что сделает их одними из самых дорогих фабрик, когда-либо построенных.

Следует отметить, что, хотя семейство производственных узлов TSMC N3 будет чрезвычайно продвинутым даже в 2026 году, пройдет еще три или четыре года после того, как TSMC начнет использовать их на Тайване. Они помогут удовлетворить потребности клиентов компании, в то время как флагманской производственной технологией литейного завода в то время будет N2 (класс 2 нм) с транзисторами со сквозным затвором, которые будут использоваться для производства передовых чипов на Тайване. Лучшие узлы TSMC останутся на Тайване, но литейный завод также будет располагать передовыми производственными мощностями в США.

Со временем компания может построить дополнительные модули своего Fab 21, хотя в настоящее время она не говорит о них, поскольку эти расширения запланированы на несколько лет, и неясно, какие мощности потребуются клиентам TSMC после 2025 года. Samsung будет иметь передовые производственные мощности для своих клиентов в США к 2025–2026 годам, так что рынок литейного производства через несколько лет будет совершенно другим.

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«После завершения TSMC Arizona стремится стать самым экологичным предприятием по производству полупроводников в Соединенных Штатах, производя самые передовые технологии обработки полупроводников в стране, что позволит выпускать высокопроизводительные вычислительные продукты нового поколения с низким энергопотреблением на долгие годы», — сказал председатель TSMC Марк Лю.