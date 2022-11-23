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Поставки интегрированных и дискретных графических процессоров в третьем квартале упали до 10-летнего минимума, поскольку OEM-производители ПК сократили закупки процессоров, а геймеры сократили свои покупки существующих графических карт в ожидании устройств следующего поколения. Напротив, майнеры перестали покупать графические адаптеры из-за изменений, произошедших с Ethereum. В целом продажи дискретных видеокарт для настольных ПК достигли многолетнего минимума.

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Обычно производители ПК увеличивают закупки аппаратных компонентов ПК в третьем квартале, поскольку они собирают компьютеры, чтобы продавать их перед учебными занятиями и в праздничные дни, когда продажи высоки. Но поскольку спрос на ПК в последнее время снизился, производители инициировали корректировку складских запасов и сократили закупки компонентов, чтобы распродать то, что у них уже есть.

В результате, по данным Jon Peddie Research (JPR), продажи интегрированных и дискретных графических процессоров упали до 75,5 млн единиц в третьем квартале 2022 года, что на 10,5% ниже по сравнению с прошлым кварталом и на 25,1% ниже по сравнению с прошлым годом. Кроме того, поставки графических процессоров для настольных ПК упали на 15,43%, а графических процессоров для ноутбуков — на 30%, что является самым значительным падением со времен рецессии 2009 года, отмечает JPR.

«Третий квартал обычно является кульминацией года для поставщиков графических процессоров и ПК, и, хотя во втором квартале поставщики снижали показатели, результаты оказались намного ниже их ожиданий», — сказал Джон Педди, президент JPR.

Поскольку Intel является крупнейшим производителем процессоров, она также является крупнейшим поставщиком графических процессоров для ПК. Компания увеличила свое доминирование и заняла 72% рынка графических процессоров для ПК в третьем квартале 2022 года, поскольку поставки ее графических процессоров выросли на 4,7%. В отличие от этого, доля Nvidia упала до 16%, поскольку она потеряла 19,7% продаж, тогда как доля AMD упала до 12%, поскольку поставки графических процессоров упали на 47,6% последовательно.

Интересно, что продажи дискретных видеокарт для настольных компьютеров снизились до 6,89 млн, или на 33,5% по сравнению с предыдущим кварталом, что является самым низким квартальным результатом за последние годы.

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«Все компании назвали различные, а иногда и схожие причины спада: прекращение майнинга криптовалюты, санкции США, ситуация с пользователями из-за резкого увеличения количества покупок во время Covid, эффект Осборна на AMD, в то время как геймеры ждут новых AIB, инфляции и более высоких цен на AIB, чрезмерного истощения запасов и т.д.», — сказал Педди. «В целом создается впечатление, что поставки в четвертом квартале будут снижены, но средние цены продажи будут расти».

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#видеокарты #видеокарта
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