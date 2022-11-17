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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Micron сокращает выпуск DRAM и NAND для снижения риска падения цен
Micron сокращает поставки 3D NAND и DRAM
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В связи с быстро ухудшающимся спросом на массовую память и падением цен, Micron сокращает выпуск чипов для 3D NAND и DRAM сразу на 20% по сравнению с предыдущим кварталом. В настоящее время компания ожидает незначительного роста объемов производства 3D NAND в следующем календарном году, в то время как объем производства DRAM в 2023 году сократится.

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Стремясь справиться с замедлением спроса на память 3D NAND и DRAM, Micron сокращает их выпуск примерно на 20% по сравнению с третьим кварталом 2022 финансового года. Сокращения коснутся всех технологических узлов, которые Micron использует для крупносерийного производства, поэтому, по сути, компания сокращает выпуск практически всех видов своей продукции.  

Нынешнее сокращение производства памяти вряд ли моментально окажет существенное влияние на результаты компании. Поскольку циклы производства и тестирования/упаковки как 3D NAND, так и DRAM довольно продолжительны, рынок почувствует эффект сокращений Micron через несколько недель. Между тем спотовые цены могут отреагировать на заявление Micron раньше. 

Но нынешнее сокращение количества чипов повлияет на производительность компании в течение всего 2023 финансового года, поскольку Micron ожидает, что объем выпуска DRAM упадет, а объем выпуска 3D NAND незначительно увеличится.

 Этим летом компания Micron начала производство 232-слойной памяти 3D NAND, а сегодня начала производить память LPDDR5X по технологическому процессу 1β (1-бета). Оба новых производственных узла позволят Micron сократить свои расходы и увеличить количество битов, но в конце сентября компания предупредила, что замедлит наращивание производства 232L 3D NAND и 1β DRAM, чтобы ограничить количество битов. 232-слойная память 3D NAND от Micron с интерфейсом 2400 МТ/с предназначена для обеспечения работы самых быстрых твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 5.0 x4, которые затмят лучшие доступные в настоящее время твердотельные накопители со скоростью последовательного чтения 12,4 ГБ/с. 

Micron также сообщила в сентябре, что ее капитальные затраты в 2023 финансовом году составят примерно 8 миллиардов долларов, что на 30% меньше, чем в 2022 финансовом году. Сокращения в первую очередь коснутся закупки нового оборудования для производства, что замедлит внедрение новейших производственных технологий компании. По прогнозам, капитальные затраты компании на строительство увеличатся более чем в два раза, поскольку компания строит новый завод в Айдахо. Сегодня компания заявила, что работает над дополнительным сокращением капиталовложений, не вдаваясь в подробности. 

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«Micron предпринимает смелые и агрессивные шаги, чтобы уменьшить рост поставок и ограничить размер наших запасов», — сказал Санджай Мехротра, исполнительный директор Micron. «Мы продолжим следить за состоянием отрасли и вносить дополнительные коррективы по мере необходимости. Несмотря на краткосрочные циклические проблемы, мы по-прежнему уверены в долгосрочных факторах спроса на наших рынках и в долгосрочной перспективе ожидаем, что рост доходов от памяти и хранилищ будет опережать рост остальной части полупроводниковой промышленности».

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#micron #3d nand #dram
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