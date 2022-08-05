@momomo_us обнаружил список из четырех NUC Serpent Canyon

Чуть больше месяца назад в сеть просочилась информация о преемнике Intel NUC 11-го поколения. Новое поколение Intel NUC, получившее название Serpent Canyon, включает в себя CPU Intel Core i7-12700H Alder Lake в сочетании с дискретным мобильным графическим процессором Arc A770M. В Интернете появилась информация касательно нового поколения, подтверждающая эти подробности.

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Частый источник информации об оборудовании @momomo_us обнаружил список из четырех версий мини-ПК в Provantage. Базовые системы будут поставляться с процессорами Intel Core i5 (скорее всего, это либо 12500H, либо 12600H) и дискретным графическим процессором A550M, оснащенным памятью GDDR6 емкостью 8 ГБ. Клиенты могут выбрать систему на ЦП Intel Core i7-12700H и графическом процессоре Intel Arc A730M с видеопамятью GDDR6 емкостью 12 ГБ.

Тем, кому нужна большая вычислительная мощность графического процессора, подойдет версия с видеокартой Arc A770M с видеопамятью GDDR6 емкостью 16 ГБ. Кроме того, у этой видеокарты 32 ядра Xe, 32 ядра RT, 256-битный интерфейс памяти и частота 1650 МГц. Предыдущее поколение NUC было выпущено с процессорами Intel Core 11-го поколения и графическим процессором Nvidia GeForce RTX 2060.

Цены на NUC 12-го поколения варьируются от 1046 долларов за комплект с Intel Core i5 и видеокартой Arc A550M, до 1470 долларов за полностью укомплектованный мини-ПК NUC 12 с Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ хранилища, видеокартой Arc A730M и предустановленной OC Windows 11. Однако это лишь небольшой образец полной линейки, которую Intel планирует представить потребителям. Например, хотя есть комплект Core i7 / Arc A770M NUC 12 за 1312 долларов, мы не видим его аналога мини-ПК с предварительно настроенной оперативной памятью, твердотельным накопителем и операционной системой.

Согласно предыдущим утечкам, корпус Serpent Canyon оснащен портом Thunderbolt 4, устройством чтения SDXC (UHS-II), двумя портами USB 3.2 Type-A и 3,5-мм аудиоразъемом на передней панели. На задней панели расположены четыре порта USB 3.2 Type-A, 2,5 GbE, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, аудиовыход 3,5 мм и два разъема DisplayPort 2.0.

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Пока нет информации о том, являются ли эти цены окончательными или когда семейство Serpent Canyon NUC 12 будет выпущено. Однако, поскольку розничные продавцы уже добавляют устройства к себе на сайты, официальное объявление Intel не за горами.