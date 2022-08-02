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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Bykski представила RGB WaterBlock для видеокарты Intel Arc A380
Странное решение, учитывая, что у A380 TDP всего 75 Вт
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Как сообщает hardwareLuxx, производитель водяного охлаждения Bykski создал водяной блок для новой видеокарты Intel Arc A380, известной как I-GNA380-X. Для видеокарты, которая примерно так же прожорлива, как GTX 1650, этот новый водяной блок является излишним, поскольку она имеет мощность всего 75 Вт. Тем не менее это компактный блок с поддержкой одного слота, благодаря которому Arc A380 будет выглядеть как быстрая видеокарта премиум-класса.

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Для справки: этот блок предназначен только для Gunnir Arc A380 Photon и не будет работать ни с какими другими видеокартами A380 AIB-партнеров.

Сам блок изготовлен из никелированной меди и закрыт акриловой прозрачной крышкой. Блок будет охлаждать три компонента A380: ядро графического процессора, видеопамять и систему подачи питания. Он также оснащен задней панелью, которая, возможно, будет охлаждать некоторые компоненты задней стороны печатной платы и должна добавить графической карте некоторые дополнительные побрякушки. Говоря об этом, водяной блок также включает в себя RGB-подсветку, которая освещает всю акриловую крышку.

Как упоминалось ранее, блок превращает видеокарту Gunnir в карту с одним слотом, поэтому этот блок может быть функционально полезен для очень немногих людей, которым нужно втиснуть Arc A380 в свой ПК с одним слотом.

Неизвестно, насколько хорошо этот водяной блок будет охлаждать, но можно с уверенностью сказать, что это невероятно избыточно для устройства, и температура точно не будет проблемой для Arc A380 даже со штатным кулером Gunnir. 

Но первая проблема, с которой вы столкнетесь, — это в первую очередь нестабильные драйверы графического процессора. Видеокарты Intel Arc часто сталкиваются со проблемами, многие из которых включают проблемы с драйверами. Ранее в сети можно было видеть тесты Intel Arc A380, в которых графический процессор так и не достиг своей номинальной мощности или даже близких к ней значений.

В более поздних обзорах видеокарты, похоже, этой проблемы нет, но она по-прежнему страдает от проблем со стабильностью из-за сырых драйверов, а A380 также по-прежнему страдает от плохой производительности, в зависимости от игры.

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Так что, к лучшему или к худшему, блок Bykski будет в значительной степени бесполезен до тех пор, пока Arc A380 не исправит свои проблемы с надежностью и, наконец, не будет продаваться за пределами Китая.

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#intel #arc alchemist #arc #arc a380
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