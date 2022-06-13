Изображения дискретной видеокарты Glenfly Arise-GT10C0 и ее открытого графического процессора были опубликованы на китайской платформе социальных сетей Bilibili

Изображения дискретной видеокарты Glenfly Arise-GT10C0 и ее открытого графического процессора были опубликованы на китайской платформе социальных сетей Bilibili пользователем Hoki. Это очень простая видеокарта по современным меркам, с квадратным кулером с полукожухом и выходами, ограниченными только VGA и HDMI. Более того, сообщение Hoki указывает на то, что поддержка программного обеспечения все еще недостаточно хороша, по крайней мере, в Windows 10. Поэтому пока маловероятно, что AMD или Nvidia нужно беспокоиться о появлении нового конкурента.

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На изображении выше показан графический процессор Glenfly, обнажённый после снятия полукожухового кулера. Надписи на GPU не очень показательны, но подтверждают, что GPU является частью семейства Arise-GT, модель 10C0. Другие коды на чипе ничего не говорят. Однако номер модели интересен, потому что пару недель назад в сети появились некоторые результаты тестов Geekbench 5 устройства, которое было распознано как Glenfly Arise 1020. Трудно понять, является ли другим членом семейства дискретных видеокарт Glenfly Arise или разница в названиях связана с причудами отчетов Geekbench sysinfo. Некоторые китайские технические сайты сегодня утверждают, что информация Geekbench принадлежит этой же видеокарте.

Образец Geekbench был протестирован в системе Windows 10 с восьмиъядерным процессором Zhaoxin 2,7 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти. Сообщалось, что он будет иметь 24 вычислительных блока, тактовую частоту графического процессора 608 МГц и 2 ГБ видеопамяти. В тестировании OpenCL он набрал 579 баллов. По сравнению с привычным графическим процессором для ПК, таким как классическая Nvidia GeForce GTX 1060, Glenfly был примерно в 60 раз медленнее в тестах Geekbench OpenCL.

Новый пост Bilibili о Glenfly Arise-GT10C0 указывает на то, что он имеет много общего с эталонным образцом. Он очень похож на эталонный дизайн Glenfly, а также использует аналогичный кулер с теми же выходами. В новом сообщении об этой видеокарте говорится, что GT10C0 также имеет 2 ГБ видеопамяти.

Если характеристики оборудования не впечатляют, стоит также отметить, что Glenfly не предлагает драйвер. Тем не менее автору на Bilibili удалось запустить Windows 10 и приложение под названием «Haiguang C3138». В Windows 10 тестер обнаружил сбои в выходе HDMI. Более того, при попытке воспроизвести локальные видеофайлы в большинстве из них не отображалось изображение, говорит пользователь Bilibili.

Вышеупомянутые результаты, по общему признанию, плохие, но может быть потенциал для намного лучшей производительности, если будет поставлен работающий драйвер Windows 10. Подходящие программные драйверы необходимы для производительности видеокарты, особенно для любого вида 3D-ускорения. Просто попробуйте запустить компьютер с удаленным графическим драйвером и посмотрите, что произойдет.

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Hoki говорит, что они попытаются протестировать его под операционной системой Tongxin/Galaxy Kirin. Возможно, эти последующие тесты покажут улучшенный потенциал.