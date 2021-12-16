Команда разработчиков драйверов Intel уже работает над поддержкой оборудования следующего поколения

Новые выпуски драйверов иногда проливают свет на будущие продукты. Например, на этой неделе Intel выпустила новый набор драйверов для своих систем NUC 11-го поколения, в котором уже перечислены ожидаемые по слухам дискретные графические процессоры 3-го поколения, а также процессоры, выпускающиеся до 2025 года.

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Помимо перечисления многих существующих процессоров Intel, а также интегрированных и автономных графических процессоров, файл iigd_ext.inf нового драйвера также упоминает многочисленные неизданные продукты, в том числе:

Дискретные графические процессоры Arc Alchemist 'DG2' (всего 32)

Два графических процессора DG под кодовым названием "Elasti", основанные на архитектуре Battlemage, которая, как считается, принадлежит к линейке DG3 (должна появиться в 2023 году).

Мобильные процессоры Alder Lake (запуск планируется в начале 2022 года)

Процессоры Raptor Lake (ожидается в 2022 году)

Процессоры Meteor Lake (ожидается в 2023 году)

Arrow Lake (предположительно в 2024 году)

Процессоры Lunar Lake (ожидается, что они появятся на рынке в 2025 году)

Обнаружение кодовых имен, которые в значительной степени уже хорошо известны, является достаточным подтверждением того, что эти продукты действительно находятся в разработке. Между тем, теперь мы можем предположить, что в будущих процессорах Intel будут встроены графические процессоры на базе архитектур Alchemist (DG2) или Battlemage (DG3), а не Xe-LP (DG1), который Intel использует как для Tiger Lake, так и для Alder Lake.

Возможно, что еще более интересно, драйвер также упоминает невыпущенные семейства графических процессоров Intel Arc A380, Arc A350, Arc A370M, Arc A350M и Iris Xe A200M.

Пока какой-либо достоверной информации по этим частям нет. Тем не менее можно предположить, что продукты серии Arc A380 и Arc A350 представляют собой дискретные графические процессоры для настольных ПК, а серии Arc A370M и Arc A350M – это дискретные графические процессоры для ноутбуков. Напротив, Iris Xe A200M является либо дискретным графическим чипом начального уровня (менее вероятно), либо семейством интегрированных графических процессоров Intel следующего поколения (более вероятно). Учитывая, что семейство чипов Intel Arc Alchemist предположительно состоит из двух ASIC, названия A380 / A370M и A350 / A350M представляют это довольно хорошо.

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Речь идет о драйвере Intel Graphics DCH для Intel NUC Kit 11-го поколения версии 30.0.101.9999, опубликованном 14 декабря. На момент публикации он все еще был доступен на сайте Intel.com. @Komachi_Ensaka, обнаруживший драйвер, предполагает, что номер версии 9999 указывает на то, что это тестовый драйвер, хотя держать бета-версию драйвера на официальном сайте в течение нескольких дней ­– это странно.