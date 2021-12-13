Выход новой операционной системы обычно предполагает более высокую производительность ПК, но ошибки и другие проблемы могут значительно ее снизить. С такой проблемой столкнулись некоторые пользователи, которые обновились до Windows 11. В дополнение к некоторым проблемам с процессорами AMD Ryzen (которые с недавних пор были исправлены), поступают сообщения о значительном занижении скорости записи на некоторых твердотельных накопителях NVMe. Поскольку эти диски формата M.2 ценятся за их высокую скорость, вполне понятно, почему это разочаровывает их владельцев.
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Портал Neowin ведет хронику отчетов пользователей на официальном форуме Microsoft и в обсуждениях Reddit. В некоторых отчетах говорится о снижении производительности в два раза в сравнении с производительностью тех же SSD при использовании Windows 10. Проблема коснулась не всех пользователей: некоторые твердотельные накопители, похоже, при использовании свежих драйверов работают на заявленной скорости.
В настоящее время проблема с SSD затрагивает только диски NVMe, которые популярны среди ноутбуков высокого класса, а также настольных компьютеров для гейминга. Если на вашем компьютере используется обычный жесткий диск, 2,5-дюймовый твердотельный накопитель SATA или твердотельный накопитель M.2, использующий шину SATA, то эта проблема вас не коснется. Представитель Microsoft вмешался в анонимную дискуссию на Reddit, чтобы сказать, что компания знает об этой проблеме и ведет работу по ее устранению.