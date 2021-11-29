Новинки основаны на Navi 22 и Navi 23

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На испаноязычном веб-сайте El Chapuzas Informático произошла утечка о паре предполагаемых видеокарт для майнинга Sapphire на основе RDNA2.

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Согласно утечке, новинки базируются на Navi 22 и Navi 23. Ускорители продаются компанией Sapphire в соответствии с их возможностями MH / s. Однако найти эти видеоадаптеры в массовых торговых точках невозможно, и они отсутствуют на сайте производителей. Естественно, поскольку вся эта информация связана с утечкой, ее следует воспринимать с достаточным скептицизмом.

El Chapuzas Informático получила доступ к двум таблицам продуктов для этих ускорителей Radeon X080 и X060 – старшая версия X080 рассчитана на более высокую производительность в майнинге.

Sapphire GPRO X080 рассчитан на 38,0 МГц / с при 165 Вт TGP, а Sapphire заявляет о максимальном уровне 41,6 МГц / с при 93 Вт TGP после оптимизации энергопотребления.

Sapphire GPRO X060 показывает немного меньшую производительность: он рассчитан на 27,8 МГц / с при 100 Вт TGP или 29,4 МГц / с при 60 Вт TGP после оптимизации.

Согласно просочившимся спецификациям, старшая модель X080 основана на GPU Navi 22, у которого 2304 потоковых процессора (SP), работающий на частоте 2132 МГц. 10 ГБ видеопамяти формата GDDR6 с тактовой частотой 16 Гбит / с работают через интерфейс PCIe Gen 4.0 x16 по 160-битной шине. Поскольку Linux является ведущей платформой для майнинга, сообщается, что видеоадаптер поддерживает лишь OC Linux. Разработанный специально для майнинга криптовалюты, X080 отличается тем, что у него не предусмотрены какие-либо разъемы для дисплея. El Chapuzas Informático оценивает цену каждого ускорителя X080 на уровне 750 евро (~ 846 долларов США).

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Младшая модель X060, с другой стороны, основана на GPU Navi 23 XL с 1792 SP, предлагающим тактовую частоту до 2044 МГц и 8 ГБ видеопамяти формата GDDR6 14 Гбит / с со 128-битным интерфейсом (несмотря на это ограничено 8x PCIe 4.0, имеющего физический разъем 16x). Интересно, что у этой модели имеются выходы DPort и HDMI, поэтому видеокарту теоретически можно использовать для рабочих нагрузок, отличных от чистого майнинга. Предполагаемая розничная цена GPRO X060 составляет около 550 евро (~ 620 долларов США).