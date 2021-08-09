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4 лучшие модификации на S.T.A.L.K.E.R.

С момента выхода первой части прошло уже много лет, но моды до сих пор держат эту игру на плаву
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С момента выхода первого S.T.A.L.K.E.R. прошло более 14 лет, но даже при таком сроке эта игра до сих пор продолжает оставаться на плаву. Благодарить за это стоит модострой, который добавляет возможность кардинально изменять структуру игрового движка. На данный момент в сети расположено большое обилие модификаций. Их количество растет с каждым днем.

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В этой статье я подготовил топ лучших модификаций на S.T.A.L.K.E.R. Сразу скажу, что этот список не исчерпывающий, ведь действительно годных модов достаточно много.

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По праву это одна из самых культовых модификация, которая заменила составляющие S.T.A.L.K.E.R. до неузнаваемости. Над модом была проделана глобальная работа, которая длилась долго и упорно. Поэтому на сегодняшний день вы можете наблюдать версию от 2018 года с большим количеством новшеств.

Первая вариация вышла далеко в 2014 году. Сам мод добавляет новый расширенный сюжет и кучу квестов, проходя которые вы будете получать совершенно новые эмоции. Это будет происходить не только из-за новой сюжетной линии, но и за измененные механики игры. Здесь разработчиками был изменён оружейный, визуалы, погодные условия и многое другое.

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Сама суть создания этой игры была направлена на внедрение системы из когда-то слитых билдов того самого S.T.A.L.K.E.R. Сюжет здесь переплетается с оригинальной частью Теней Чернобыля, но не более. Если вы начнете играть, то уже буквально через час игры поймёте, что эта игра сильно отличается от оригинала.

В игре вас встретит большое количество катсцен, озвучка которых также присутствует. За всё время поддержки модификации (еще четыре года после релиза) игра сильно доработалась. Исправили бесчисленное количество диалоговых ошибок, преуспели в оптимизации, а также обновились существующие концовки.

Графическая часть мода является одной из самых сильных. Если выставить все параметры графики на максимум, то вы получите одну из самых красивых картинок, которые когда-либо были в S.T.A.L.K.E.R.

Настоятельно рекомендую пройти этот мод. Поверьте, разочарованы вы точно не будете.

Фотограф

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Не думаю, что создавать топ модов можно было бы без упоминания модификации Фотограф. Он построен на движке Тени Чернобыля. Модификация не зря так называется, ведь в ней добавили возможность фотографирования, что довольно необычно для S.T.A.L.K.E.R.

Здесь имеется 15 локаций, на каждой из которых вы будете чувствовать себя по-разному, ведь атмосфера у них своя. Стоит отметить, что переходы будут закрыты, а открываться будут лишь по мере прохождения игры. Новый сюжет позволит увидеть игроку зону до начала времён, когда ничего ещё не было определено. Когда ещё нет известных принципов и устоявшихся законов Зоны. Когда есть только таинственное и неизведанное нечто, которое и придется познать, встретившись на своём пути с таинственными и необъяснимыми явлениями и тайнами. Также игрокам предстоит повстречать знакомых по оригиналу ТЧ персонажей, которые только готовятся занять своё место в истории Зоны и стать будущими героями. Дезертиры, мародёры, диггеры и таинственные наблюдатели будут встречены фотографом на своём нелёгком пути.

В модификации заменили погодные условия, механику игры. Также исправили некоторые системы и внедрили новые. Если у вас не совсем мощный ПК, то здесь имеется упрощённая система погоды, дабы сохранить ваш FPS.

Путь во мгле

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Модификация, вышедшая в 2014 году, даже на сегодняшний день может дать фору многим современным известным модам. Всё это потому, что данный мод был одним из первых, где было идеально всё. Здесь был добавлен новый уникальный сюжет, рядом с которым уютно теснились новые анимации, модельки персонажей, а также абсолютно новейшие локации.

По мере прохождения игры иногда можно будет встретить небольшие просадки. Наполненность локаций здесь является важным аспектом. В каждом уголке есть сталкеры, которые занимаются теми или иными действиями. Поэтому ты не чувствуешь себя одиноким.

Если рассматривать сюжетную часть, то действия игры будут проходить 2013 году, когда сталкер по кличке Саван случайным образом прикасается к одной из тайн Зоны. Он узнает секретную информацию о некой тайной исследовательской группировке. Никто не знает их цели, даже самые опытные бойцы основополагающих группировок. Но есть информация, что данная группа людей может устроить катастрофические последствия, которые нельзя будет исправить. А поэтому наш главный персонаж направляется в это нелегкое путешествие, в котором он будет узнавать много нового по мере прохождения этой игры.

Суть этой модификации заключается в новой предыстории оригинальной игры Тени Чернобыля. Здесь добавлена новая сюжетная линия, которая иногда будет переплетаться с уже известными по игре квестами.

Мод рассказывает более глубоко причину появления главного героя в зоне. Здесь главной задачей Стрелка является поиск пропавшего брата. В процессе прохождения игры вам предстоит оказаться в самых опасных уголках Зоны и познакомиться со многими загадками Чернобыля. Отмечу, что в данном аддоне изрядно придётся поломать голову над некоторыми головоломками. Однако даже самые примитивные задания имеют уникальную историю. К примеру, штурм военной базы рассказывает предысторию появления группировки Свобода. В игре добавили новые группировки: Охотники, Скитальца и Миротворцы. Для любителей вариативности в игре имеются 3 концовки, результат которых будет зависеть от ваших действий.

OGSR

Это один из самых глобальных на сегодняшний день модов на Тень Чернобыля, который привносит целое множество новых квестов, обновляет сюжет и переносит игру на 64-битной движок, дающий возможность заменить оружейный пак и графическую составляющую. Вдаваться в подробности сюжета я не буду, вам нужно будет увидеть это самому. Но скажу вам точно, что он вас очень удивит.

Мне бы больше хотелось пройтись по другим аспектам этой игры. Во-первых, разработчики добавили новые квестовые задания и новых персонажей. У многих персонажей имеется своя определенная модель, которая их выделяет.

Интегрирован уже не новый, но авторский оружейный пак. Честно говоря, в данном моде он является самым слабым местом. Многие модели выглядят довольно-таки топорно, что вы сможете заметить уже через пару часов игры. Отдельным минусом стали 3D сетки, используя которые вы мало того, что теряете FPS, так ещё и зум в них колоссально близкий.

Но не стоит после моих замечаний пропускать этот мод, так ка это единственная недоработка в моде. Всё остальное вполне способно загладить этот нюанс.

Мутантов в модификации переработали: теперь они стали еще сильнее и опаснее, что и должно быть. Автор вместе с новым движком проделали глобальную оптимизацию, в состав которой входит переработка программного кода игры.

На этом все. А какие модификации для S.T.A.L.K.E.R. вам понравились больше всего?

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