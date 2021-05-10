Apple разрабатывает собственную игровую консоль с поддержкой трассировки лучей
По сообщениям источника Wccftech, американской компанией Apple разрабатывается гибридная портативная консоль, у которой будет новая однокристальная система с очень мощным графическим процессором. Помимо этого, консоль оснащена поддержкой трассировки лучей.
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В настоящее время приставки для телевизоров все больше наращивают свою производительность, что позволяет использовать их для запуска разных игр.
В апреле компанией Apple была представлена приставка Apple TV 4K, оснащенная однокристальной системой Apple A12 Bionic, но, по словам инсайдеров, компанией разрабатывается специальная приставка, предназначенная непосредственно для игр.
Похоже, разрабатываемая консоль Apple будет схожа с очень популярной консолью Nintendo Switch. Консоль должны оснастить хорошо продуманной системой охлаждения, отличающейся от других систем охлаждения в других продуктах компании Apple. Помимо этого, вероятнее всего, что Apple будет использовать в будущей консоли однокристальную систему, которая должна значительно отличаться от уже используемых линеек Apple A и Apple M.
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Также источником сказано о переговорах Apple с известнейшими разработчиками игр, например, Ubisoft, по поводу выпуска эксклюзивов. Также не исключено, что компания так и не закончит этот проект.
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