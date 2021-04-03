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Только начали пользоваться сетью Ethereum? Впервые столкнулись с таким понятием, как «газ» (Gas)? В данной статье попробуем последовательно разобраться с особенностями транзакций сети Ethereum. Разберем такие понятия, как Gas, Gas limit, цена Gas, а также Gwei

Что такое Gas? Для чего он нужен?

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Зачастую, сталкиваясь с этим понятием, пользователи впадают в ступор. Взять, например, сеть Bitcoin, то тут все просто: сеть создана именно для переводов криптовалюты между людьми. Все что вам нужно сделать - это установить комиссию и дождаться перевода. Маленькая комиссия – долго ждешь перевод, большая комиссия – мало.

Что же касается сети Ethereum, то ее основная задача – поддержка выполнений смарт-контрактов. Это такая программа проверок или автономизаций транзакций. Вы можете написать программу, которая будет принимать деньги в вашем кошельке и решать, куда и сколько переводить. Однако есть одно условие: такие программы должны работать одинаково, прозрачно и предсказуемо для всех пользователей.

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Кошельки сети Ethereum можно разделить на два вида: это те, которыми управляет человек, и те, которыми управляют программы автономно. Эти программы или по-другому смарт-контракты, записываются в blockchain. Так, у всех участников остается их копия, поэтому и выполняются смарт-контракты также у всех одинаково. Такое новшество позволило расширить сферу применения использования криптовалют.

Итак, сеть Ethereum используется для:

Переводов Эфириума (ETH) между людьми

Формирования программ и внесения их в blockchain

Обеспечения работы этих смарт-контрактов

За проведение данных операций пользователю нужно оплатить комиссию. Тут-то и появляется тот самый «Газ». Именно этими единицами и производится оплата выполнения задач. Часто приводится пример с автомобилем: есть топливо, машина едет, нет его – не едет. Единственное, чем больше «топлива», тем быстрее выполняется транзакция.

Если проще, Gas – это плата, применяемая для осуществления операции в сети Ethereum. В сети Bitcoin – комиссия, в сети Ethereum – Gas.

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Использование Gas в Ethereum для осуществления операций.

Чтобы перевести Эфириум из кошелька одного пользователя на кошелек другого, вам нужно установить лимит Газа в 21 тысячу, однако это число может быть недостаточным для выполнения смарт-контрактов, потому как число зачастую разное.

Что такое транзакция в Ethereum?

Транзакции в Ethereum – это отправленный пакет данных. Транзакции условно можно поделить на четыре части:

Адрес кошелька

Количество Эфириума, которое нужно перевести

Gas limit (ограничение количества газа, которое может быть передано за одну завершенную транзакцию)

Дополнительные данные

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За любую транзакцию Ethereum отправитель должен заплатить комиссию майнеру, которым утверждается и заносится в blockchain транзакция. Тот самый Gas, используемый для реализации смарт-контракта, конвертируется в Эфириум и перечисляется на баланс майнера.

Gas limit, как уже упоминалось выше, представляет собой лимит количества Gas, который может быть перечислен за выполненную транзакцию. Минимальное количество для осуществления транзакции – 21 тысяча.

Рекомендуется поставить более высокое значение Gas limit, дабы была уверенность в успешности завершения транзакции. Если же количества Gas не хватит для успешного исхода, то транзакция будет возвращена со статусом «неудачная». Независимо от того, каким был результат, Gas оплачивается майнеру, так как им уже потрачены ресурсы на обработку данной операции.

Обычно разработчики фиксируют значение, которое списывается для успешной реализации смарт-контракта. Так, если вам нужно провести транзакцию, и вы выставили Gas limit 500 тысяч Gas, а для проведения транзакции нужно лишь 30 тысяч Gas, то у вас спишется только 30 тысяч Gas. Но если для проведения транзакции нужно, допустим, 500 001 Gas, то программа не даст результат, а эта сумма потратится.

Сколько стоит Gas?

Для перевода ETH требуется 21 тысяча Gas. Цена Gas измеряется в минимальной частичке сети Ethereum – wei. Однако почти во всех кошельках этот параметр показывается в Gwei, то есть 1 000 000 000 wei. Допустим, если 1 gas равен 30 Gwei, то комиссия будет равняться:

21000 * 0,00000003 = 0,00063 ETH

Вы можете определить цену на газ исходя из требуемой скорости транзакции. Чем больше Gwei за 1 Gas, тем быстрее будет проведена транзакция. Существует специальный сервис - ETH Gas Station, с помощью которого можно рассчитать оптимальное значение цены на Gas.

Так, если цена Gas будет равна 30 Gwei, то транзакция будет выполнена за 356,2 блока или же 3445 секунд.

Если изменить число в графе цены Gas на 160 Gwei, то транзакция выполнится за 2 блока, при этом время будет равняться 20 секундам.

У этого сервиса можно посмотреть таблицу с статистикой. Так, самая высокая комиссия за перевод равна 288 долларов. Самая высокая стоимость Газа равна 14638 Gwei.

Журнал транзакций

Чтобы отслеживать разного рода транзакции и сообщения, сеть Ethereum ведет логи. Они генерируются при выполнении каждой транзакции.

В логах содержится следующая информация:

Адрес счёта регистратора лога

Темы, представляющие различные действия, произведенные вследствие выполнения этой транзакции

Данные, которые связаны с данными задачами

Создание квитанции транзакции

Логи в заголовке выводятся из данных логов, содержащихся в квитанции завершенных транзакций. Покупая в магазинах, вы получаете квитанцию. Также и с Ethereum: он генерирует квитанции для транзакций. В квитанции содержится следующая информация:

номер блока;

хэш блока;

хэш транзакции;

количество газа, использованного для выполнения транзакции;

общий объем газа, использованный в этом блоке после завершения транзакции;

Логи, генерируемые во время выполнения транзакции;

и другая информация.

Итак, на этом статья подходит к концу. И помните, важно внимательно следить за параметрами Gas limit и цена Gas, дабы не потерять свои деньги. Не перепутайте их.