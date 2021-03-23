Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Про удачу в майнинге

Начинающие, а иногда и опытные майнеры зачастую не понимают, что такое удача в майнинге. В этой статье попробую расставить все точки над “ё”.
[ ] для раздела Блоги
+
Ситилинк снижает цены на RTX 3060
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Большой процент майнеров как начинающих, так и уже опытных не понимают, что такое удача в майнинге. В этот раз я попытаюсь простыми словами вам рассказать о таком важном аспекте при майнинге криптовалюты.

Что такое майнинг?

реклама

У тех людей, кто не знаком с этим процессом, зарождаются конспирологические теории, якобы майнинг – это спланированная акция, а вся крипта придумана некими людьми, дабы использовать ваше оборудование как «бесплатный суперкомпьютер» для просчета возможных ущербов при ядерной атаке и т.д. 

На самом деле все куда проще. Если говорить простыми словами, то майнинг – это процесс создания криптовалюты с помощью специального алгоритма. На ПК генерируются уникальные наборы данных (блоки), подтверждающие достоверность платежных транзакций. Эти блоки состоят из хеша заголовков предыдущих блоков, хеша транзакций и случайных чисел. Блокчейн – это цепь. В ней содержатся все транзакции. За нахождение блока начисляется награда.

анонсы и реклама
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Одним из важнейших параметров любой крипты считается время блока. Это такие временные рамки нахождения новых блоков. Так, например, блок Биткоин находится, в среднем, за 10 минут, а у Эфириума – 13,2 секунды. То есть, в сети Биткоина раз в 10 минут создается новый блок, у Эфириума – 13,2 секунды. Однако не все так просто: это не означает, что каждые 10 минут вы стабильно находите по 1 блоку Биткоина или каждые 13,2 секунды - блок Эфириума. Этот процесс может занять и минуту, и час. Это лишь среднее значение. Оборудование всех майнеров решает одну и ту же задачку. Всеми видеокартами мира каждые 13,2 секунды или же каждые 10 минут получается одна и та же задача.

Так, ферме, занимающейся майнингом Эфириума, каждые 13,2 секунды дается новая задачка. Эта самая ферма пробует выиграть в «угадайку», для создания нового блока.

реклама

 Разные алгоритмы майнинга являются разными уравнениями. Допустим, первый алгоритм M+N=R, второй M*N=R. Каждым блокам дается постоянное значение M, а ответ – число R с 2 нулями в конце. В случайном порядке перебирается число N, пока не найдется ответ. Сетью подбирается такое число нолей, чтобы блок находился в среднем за то самое значение (10 минут Биткоин или 13,2 секунд Эфириум).

Приведу простой пример.

Допустим, есть сеть крипты G. Вы там один занимаетесь майнингом. Время блока – 5 минут. Сетью дается задача, в конце ответа которой (R) два ноля.

Ваш знакомый также пришел для майнинга этой валюты. По логике блоки должны находиться в 2 раза быстрее - за 2,5 минут. На практике все по-другому: время блока – это один из важнейших параметров, поэтому сеть усложняет задачу, ответ (R) в которой имеет уже 3 ноля.

реклама

Вычисление примера идет путем подбора чисел. Специальных методик, патчей и т.д, с помощью которых примеры решаются быстрее, нет. Есть лишь разница в скорости подстановки этих чисел. Все дело в мощности карты: чем мощнее, тем быстрее. 

Затем приходят еще друзья. Сеть опять же усложняет задачку так, чтобы время появления блока было все те же 5 минут

Если количество майнеров уменьшается, то сеть опять реагирует на это, но теперь уже упрощает задачку так, чтобы блок создавался раз в 5 минут.

Удача в майнинге.

Итак, что же из себя представляет эта удача?

реклама

Приведу излюбленный многими пример с бросанием кубика. Допустим, вы бросаете кубик, и вам нужно, чтобы выпало число 6. В идеале шанс выпадения цифры 6 равен 16,6%, то есть каждый 6 раз, так как у куба 6 граней. На практике это число может выпасть как несколько раз подряд, так и не выпасть с 10 бросков.

Поиск решений блоков точно такой же. Допустим, вы обладаете одной видеокартой, а у знакомого их десять. Это равносильно тому, что у вашего знакомого десять кубиков, а в ваших руках только один. 

Шанс того, что у вашего знакомого выпадет нужная цифра намного больше. Однако, это не означает, что шансов выиграть у него у вас совсем нет. Представим, что наградой за блок будет 110 долларов. Вам доступны следующие варианты:

  • Объединяться с знакомым в пул и найти блок, затем честно поделив награду: вам достанется 10 долларов, ему 100 долларов.
  • Попробовать искать блок самостоятельно. При условии, что вы нашли этот самый блок, вам достанется вся награда – 110 долларов. 

Выбрав второй вариант, в идеальных условиях вам нужно в 11 раз больше времени, чем в пуле с знакомым, но у нас не идеальные условия.

Иначе говоря, майнеры играют в «угадайку». Чем выше мощность, которой располагает майнер (МХ/с), тем его оборудование быстрее перебирает эти цифры с целью нахождения решения блока. Чем большей мощностью вы обладаете (больше видеокарт и их мощность), тем вами быстрее проходится эта игра. 

В вашем распоряжении, к примеру, оборудование на 100 МХ/с, а у знакомого – 600 МХ/с. Разумно было бы предположить, что знакомый вас обыграет. Причем это будет выглядеть так: на 1 вашу победу приходится 6 его побед. Это в идеальных условиях. 

Однако в реальной жизни работает та же логика, что и в ситуации с кубиками: может повезти, а может и нет.

Главное знать, что везти вам будет максимум день-два. Затем вычислительные мощности вашего знакомого возьмут верх. В среднем, соотношение ваших побед к победам вашего знакомого будет равно 1/6.

Удача в майнинг-пуле.

Это такое значение в %, указывающее значение удачи в момент поиска пулом блока. В идеале пулом всякий раз находился бы блок при значении в 100 процентов. Если пул испытывает везение, то блок будет найден до отметки 100%, если же нет – то может быть 100 процентов и больше.

Приведу пример.

Период нахождения блока равняется 10 минутам. Ежедневно это равняется 144 блокам. Допустим, хешрейт сети – 40 MS/s. Если хешрейт пула равен 10 MS/s, то им находится примерно каждый 4 блок, следовательно, это 36 блоков за сутки. Если им найдено «сверх нормы», для примера, 43 блока – значит в этот раз он был более удачлив, а если 23 блока –повезло меньше. В среднем, значение параметра удача всякий раз стремится к 100%.

Давайте посмотрим все это на примере нескольких валют: Aeternity, Эфириум, Эфириум Классик.


Как мы видим, значение удачи всегда почти равно 100%. Здесь главное терпение. Сперва значение удачи могло равняться 10 процентам или 500 процентам, но она все время приближается к значению в 100 процентов. Поэтому не нужно постоянно метаться с одного пула к другому.

Удача в соло-майнинге

Все, что написано выше, распространяется и на соло-майнинг. Будете ли вы владельцем одной видеокарты или целой майнинг-фермы размером с комнату – вы столкнетесь с параметром «удача».

Возможно ли падение удачи?

Рост удачи в майнинге продолжается до того момента, пока не найдется решение блока, затем она сбросится до нуля. Бывает и такое, что значение удачи падает, например, с 95 до 85 процентов. Такое возможно, когда падает или поднимается сложность сети.  Но это не означает, что вам резко повезет.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

майнинг майнинг бум майнинг ферма майнинг эфира майнинг фермы майнинг лихорадка
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17 (G713)
12
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
8
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
38
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
7
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
15
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
24
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
14
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
105
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
7

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 62
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 105
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 24
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
20 марта 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходы майнеров продолжают падать – сроки окупаемости GeForce RTX 3060 Ti увеличились до 7 месяцев
137
Бойлер на базе ASIC майнеров за $8990 позволит нагревать воду и майнить биткоины
39
Российская компания предложила экологичный способ добычи Биткоинов, зарабатывая до 450 000 $ в месяц
66
Илон Маск отреагировал на признание русского хакера во взломе Tesla
144
Названы 50 актуальных смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 13 в 2021 году
1
Жителю Украины удалось превратить "Запорожец" в электрокар
40
Представлен доступный флагман Xiaomi POCO F3 – Snapdragon 870, NFC и 120-Гц дисплей OLED за 349 евро
2
В официальном магазине HP в США системник с GeForce 3070 стоит на 600$ дешевле одной видеокарты в РФ
37
Более 20 смартфонов Xiaomi получили новую версию MIUI 12.5
+
На некоторых турецких биржах Биктоин подорожал до 100 000 долларов
17
ИИ побил рекорд скорости в самой сложной игре QWOP, обойдя лучших геймеров всего на 1 секунду
13
Появились спецификации Ti версий GeForce RTX 3080 и 3070 с GDDR6X — новинки появятся до конца весны
106
NVIDIA выпустит майнинг-ускоритель с хешрейтом двух RTX 3090 и ценой $3000 — данные инсайдера
27
Процессорные части чипа Xbox Series X и APU AMD семейства Renoir оказались практически одинаковыми
7
NVIDIA может выпустить видеокарту для майнеров за 11 000 долларов на основе GPU Ampere A100
14
Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti появятся к началу лета
38
Более 60% геймеров Steam имеют бюджетные видеокарты, что может отдалить появление Next Gen игр
137
ASUS DG1 получит 640 ядер и радиатор без вентилятора
16
Дефицит чипов начал угрожать производству принтеров
24
Пользователи Steam обрушились на NieR Automata с критикой за отсутствие обновлений
2

Популярные статьи

Разрешение 4K «забуксовало» или 6 причин, по которым Full HD монитора вам хватит еще надолго
174
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Как я улучшил звучание колонок с помощью накладок из FixPrice
108
Анализ процессорозависимости видеокарт AMD и Nvidia в DirectX 12 играх
160
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
8
Torchlight III: моя вторая попытка пройти игру
10
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17 (G713)
12
Про удачу в майнинге
+

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
08:07
у интуля есть + это встройка. так что с учетом этого можно смело говорить что амуде в пролете.
Core i7-11700K так и не смог догнать Ryzen 7 5800X даже со свежей версией микрокода — тест io-tech
В.И. Ленин
08:07
Згя! Очень згя вы ятитесь, батенька! Пегевоспитаем, пегеучим!
Илон Маск отреагировал на признание русского хакера во взломе Tesla
Виталий Shokerxxx
08:06
опоздали с ддр4 будет уступать настольным с ддр5.
Intel подтвердила намерения представить 6 апреля 10-нм процессоры Xeon семейства Ice Lake-SP
Виталий Shokerxxx
08:05
этож айс а не рокет.
Intel подтвердила намерения представить 6 апреля 10-нм процессоры Xeon семейства Ice Lake-SP
mo3ulla
08:04
вот и серверный rocket lake. только количеством ядер до 40 на сокет. ну и на 10нм
Intel подтвердила намерения представить 6 апреля 10-нм процессоры Xeon семейства Ice Lake-SP
MriS
08:04
i7-е выдают 86 и 95. Хз, че график с Вархаммером не добавили.
Core i7-11700K так и не смог догнать Ryzen 7 5800X даже со свежей версией микрокода — тест io-tech
Уголёк
08:04
На дореформенном русском же написано, тогда алфавит наш насчитывал 35 букв.
Илон Маск отреагировал на признание русского хакера во взломе Tesla
Galfordo
08:02
ага про мою 1070 ti когда то так говорили)
Разрешение 4K «забуксовало» или 6 причин, по которым Full HD монитора вам хватит еще надолго
MriS
08:00
FX порвет 😀))
Core i7-11700K так и не смог догнать Ryzen 7 5800X даже со свежей версией микрокода — тест io-tech
Galfordo
08:00
а ты умный моник для КСочки покупать.
Разрешение 4K «забуксовало» или 6 причин, по которым Full HD монитора вам хватит еще надолго
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем