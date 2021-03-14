AMD разрабатывает собственные видеокарты для майнинга
Одним из решений компании NVIDIA для борьбы с ажиотажем и дефицитом видеокарт, вызванных майнингом, стала разработка специальных GPU под названием CMP HX (Crypto-mining processor) для майнинговых ферм. Об этом она сообщила 18 февраля 2021 года. Принятие компанией AMD подобного решения – это лишь вопрос времени.
Еще в прошлом году в драйверах для Linux всплыло упоминание про видеокарты AMD без видеовыходов. Недавно ресурс Phoronix выпустил новость про новый патч драйвера. С выходом нового патча драйвера AMD Direct Rendering Manager (DRM) стало известно, что компанией готовится «майнинговая» модель на базе Navi 12. Комментарии из списка изменений драйвера указывает на поддержку Navi 12 и на отключение DCN и VCN (видеовыходы).
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Также ходят слухи, что компанией AMD готовятся 3 новые модели для майнинга: Radeon RX 5700XTB, Radeon RX 5700B и Radeon RX 5500XTB, где буква «B» означает «Blockchain».
Будет ли AMD ограничивать в производительности добычу криптовалюты на своих видеокартах – пока не известно. Аналитиками было выдвинуто предположение, что выход таких моделей намечен на вторую половину марта. Предварительных данных о производительности новых моделей пока нет.
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