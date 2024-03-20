Новая память значительно быстрее и энергоэффективнее GDDR6

NVIDIA прокладывает значительный путь в развитии искусственного интеллекта и графических процессоров для центров обработки данных, но это не значит, что о геймерах забыли. После появления графических процессоров GeForce RTX 40 Super все взгляды обращены на графические процессоры следующего поколения GeForce RTX 50. Сейчас у нас есть некоторое представление о том, какими они могут быть, если судить по характеристикам памяти Samsung.

Графические процессоры серии GeForce RTX 50, оснащенные сверхбыстрой памятью Samsung GDDR7 со скоростью не менее 28 Гбит/с, выглядят очень многообещающе. Возможны и более высокие скорости, например 32 Гбит/с и более, но, скорее всего, они будут использоваться для сектора центров обработки данных. Эта новая спецификация памяти, впервые замеченная HardwareLuxx на NVIDIA GTC 2024, обеспечивает повышение энергоэффективности на 20%.

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Хотя энергоэффективность жизненно важна для центров обработки данных, она также может быть важным фактором для графических процессоров потребительского уровня в игровых ПК. Напряжение 1,1 В является одной из причин повышения ее эффективности, поскольку обычное напряжение – 1,2 В.

Еще одним фактором является дальнейшее сосредоточение внимания на снижении нагрева за счет использования новых материалов корпуса, а также оптимизированной конструкции схемы. Это приводит к ошеломляющему снижению теплового сопротивления на 70% по сравнению с предыдущей GDDR6. Если у вас есть что-то вроде NVIDIA GeForce RTX 3090, вы знаете, что видеопамять GDDR6 может перегреться при интенсивном использовании.

VRAM стала важным аргументом в пользу современных графических процессоров. С появлением новых технологий, таких как трассировка лучей, трассировка пути и в целом более высокие текстуры, игр, требующих VRAM, предостаточно. Добавьте к этому распространение мониторов с более высоким разрешением, и вы получаете повышенные требования к видеопамяти.

Использование более быстрой и эффективной памяти, безусловно, окажет большое влияние на спрос со стороны геймеров.