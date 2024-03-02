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hilnur20012
Asus озвучила цены на свои новые NUC 14 Pro и NUC 14 Pro+
Это первый NUC от Asus с момента получения лицензии от Intel

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Asus представила новые NUC 14 Pro и NUC 14 Pro+. Это первые NUC компании с тех пор, как она получила неисключительную лицензию от Intel на их производство. Компания Asus наконец-то поделилась конфигурациями и ценами на NUC 14 Pro и NUC 14 Pro+, оснащенных новейшими процессорами Intel Meteor Lake.

NUC 14 Pro доступен в тонком и высоком корпусе с 2,5-дюймовым отсеком. Разница в цене между одной и другой версиями составляет 5 долларов. Однако не для каждой предусмотрена возможность установки тонкого или высокого корпуса. Некоторые из них выпускаются только в одной конфигурации. 

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В настоящее время Asus продает NUC 14 Pro с пятью различными вариантами процессоров. Система начального уровня — единственная модель, в которой не используется чип Meteor Lake. Вместо этого она оснащена процессором Core 3 100U (Raptor Lake) и продается по цене 394 доллара. Core Ultra 5 125H и Core Ultra 5 135H (высокий корпус) продаются за 535 и 729 долларов соответственно. Между тем, Core Ultra 7 155H и Core Ultra 7 165H (высокий корпус) обойдутся в 694 и 899 долларов соответственно.

NUC 14 Pro+ — это высококлассная версия, которая позволит выбирать между Core Ultra 5 125H, Core Ultra 7 155H и Core Ultra 9 185H. Однако Asus указала только флагманскую модель Core Ultra 9 185H, цена которой составляет 869 долларов.

NUC 14 Pro и NUC 14 Pro+ имеют некоторые сходства с точки зрения набора функций. Оба устройства имеют два слота памяти SO-DIMM DDR5 емкостью до 96 ГБ. Они оснащены двумя интерфейсами M.2: один M.2 2280 PCIe 4.0 x4 и один M.2 2224 PCIe 4.0 x4. Беспроводные соединения включают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Возможности подключения также идентичны. На передней панели корпуса имеется один порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C и два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A. На задней панели расположены два порта Thunderbolt 4, один порт USB 3.2 Gen 2 Type-A, один старый порт USB 2.0 Type-A, два порта HDMI 2.1 и порт 2,5 Gigabit Ethernet, если вы предпочитаете проводной доступ в Интернет.

Хотя Asus и раскрыла цены на NUC 14 Pro и NUC 14 Pro+, но для заказа устройства пока недоступны.

#intel #asus #новинки #новинка #nuc
Источник: tomshardware.com
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