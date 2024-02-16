Microsoft потрясла мир видеоигр, заявив, что сделает некоторые некогда эксклюзивные видеоигры для Xbox доступными для конкурирующих консолей.

Глава Xbox Фил Спенсер не уточнил, какие игры перестанут быть эксклюзивами Xbox, но издание Verge со ссылкой на неназванные источники сообщило, что это будут «Hi-Fi Rush», «Pentiment», «Sea of Thieves» и «Gounded».

«У меня есть убеждение, что в течение следующих пяти или десяти лет игры, эксклюзивные для одного устройства, будут составлять все меньшую и меньшую часть игровой индустрии», — заявил в подкасте глава Xbox Фил Спенсер.

«Решив перенести четыре игры на другие консоли, Xbox не решила изменить свою фундаментальную эксклюзивную стратегию», – сказал Спенсер.

«Четыре игры, никаких обещаний, кроме этого. Так что, если вы находитесь на других платформах и видите, что выходят эти четыре игры, пожалуйста, не воспринимайте это как сигнал о том, что дальше будет больше. Это не так», — добавил он.

Microsoft стремится увеличить продажи Xbox, которые отстают от продаж консолей Sony PlayStation, а также увеличить доходы от подписок на свой облачный игровой сервис.

реклама





Поддерживая программное обеспечение и подписки, Xbox может попытаться сравниться с успехом потокового гиганта Netflix, который перевернул кино- и телеиндустрию.

Microsoft производит консоли Xbox вместе с игровым программным обеспечением, причем такие игры, как «Halo», являются эксклюзивными для ее устройств.

Xbox, PlayStation и Nintendo уже давно конкурируют за право выбора среди консолей, предлагая эксклюзивные блокбастеры от своих собственных студий или в рамках сделок с другими производителями игр.

Внешние студии, напротив, обычно стремятся охватить как можно большее число геймеров с помощью распиаренных игр, в которые можно играть на всех консолях и компьютерах под управлением Windows.

Видеоигры стали культурным феноменом наравне с фильмами, зарабатывая состояния от легионов преданных фанатов.

Сторонники Xbox могут быть встревожены прекращением эксклюзивности некоторых крупнейших игр для консолей, указывая на Sega, которая отказалась от производства консолей в начале 2000-х годов и больше не может конкурировать с Sony и Nintendo.

По данным компании Circana, расходы на контент, оборудование и аксессуары для видеоигр в США в 2023 году достигли $57,2 млрд, что всего на один процент больше, чем в предыдущем году.

По данным Circana, деньги, потраченные на оборудование для видеоигр, составили 6,6 миллиарда долларов, что практически столько же, сколько и в 2022 году, при этом продажи PlayStation 5 компенсировали снижение покупок Xbox и Nintendo Switch.

реклама





По сообщению Circana, «Hogwarts Legacy», доступное на нескольких платформах, стала самой продаваемой игрой прошлого года в США.

С момента выпуска первой PlayStation в 1994 году Sony превратилась в титана консольных игр, а Xbox от Microsoft стала ее главным конкурентом.

Доходы от подписок выросли вместе с растущей тенденцией к видеоиграм, в которые играют онлайн, контент и функции которых регулярно обновляются.

Согласно квартальным данным о прибыли, продажи контента и услуг Xbox выросли на 61 процент за последние три месяца прошлого года, главным образом благодаря приобретению Microsoft производителя Call of Duty – Activision Blizzard.

В январе 2022 года Microsoft объявила о своем захватывающем поглощении, которое сделало ее третьей по величине игровой компанией в мире по выручке.

Microsoft увольняет 1900 человек, или восемь процентов персонала, из своего игрового подразделения, поскольку консолидирует выкуп блокбастеров. Об этом технологический гигант объявил в январе.

Спенсер заявил в памятке для сотрудников, что компания стремится найти «устойчивую структуру затрат» для развития игрового бизнеса.