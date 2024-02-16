Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Четыре эксклюзива для Xbox скоро станут доступны конкурентам

Microsoft сделает 4 игры доступными для других консолей
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Microsoft потрясла мир видеоигр, заявив, что сделает некоторые некогда эксклюзивные видеоигры для Xbox доступными для конкурирующих консолей.

Глава Xbox Фил Спенсер не уточнил, какие игры перестанут быть эксклюзивами Xbox, но издание Verge со ссылкой на неназванные источники сообщило, что это будут «Hi-Fi Rush», «Pentiment», «Sea of Thieves» и «Gounded».

«У меня есть убеждение, что в течение следующих пяти или десяти лет игры, эксклюзивные для одного устройства, будут составлять все меньшую и меньшую часть игровой индустрии», — заявил в подкасте глава Xbox Фил Спенсер.

«Решив перенести четыре игры на другие консоли, Xbox не решила изменить свою фундаментальную эксклюзивную стратегию», – сказал Спенсер.

«Четыре игры, никаких обещаний, кроме этого. Так что, если вы находитесь на других платформах и видите, что выходят эти четыре игры, пожалуйста, не воспринимайте это как сигнал о том, что дальше будет больше. Это не так», — добавил он.

Microsoft стремится увеличить продажи Xbox, которые отстают от продаж консолей Sony PlayStation, а также увеличить доходы от подписок на свой облачный игровой сервис.

реклама



Поддерживая программное обеспечение и подписки, Xbox может попытаться сравниться с успехом потокового гиганта Netflix, который перевернул кино- и телеиндустрию.

Microsoft производит консоли Xbox вместе с игровым программным обеспечением, причем такие игры, как «Halo», являются эксклюзивными для ее устройств.

Xbox, PlayStation и Nintendo уже давно конкурируют за право выбора среди консолей, предлагая эксклюзивные блокбастеры от своих собственных студий или в рамках сделок с другими производителями игр.

Внешние студии, напротив, обычно стремятся охватить как можно большее число геймеров с помощью распиаренных игр, в которые можно играть на всех консолях и компьютерах под управлением Windows.

Видеоигры стали культурным феноменом наравне с фильмами, зарабатывая состояния от легионов преданных фанатов.

Сторонники Xbox могут быть встревожены прекращением эксклюзивности некоторых крупнейших игр для консолей, указывая на Sega, которая отказалась от производства консолей в начале 2000-х годов и больше не может конкурировать с Sony и Nintendo.

По данным компании Circana, расходы на контент, оборудование и аксессуары для видеоигр в США в 2023 году достигли $57,2 млрд, что всего на один процент больше, чем в предыдущем году.

По данным Circana, деньги, потраченные на оборудование для видеоигр, составили 6,6 миллиарда долларов, что практически столько же, сколько и в 2022 году, при этом продажи PlayStation 5 компенсировали снижение покупок Xbox и Nintendo Switch.

реклама



По сообщению Circana, «Hogwarts Legacy», доступное на нескольких платформах, стала самой продаваемой игрой прошлого года в США.

С момента выпуска первой PlayStation в 1994 году Sony превратилась в титана консольных игр, а Xbox от Microsoft стала ее главным конкурентом.

Доходы от подписок выросли вместе с растущей тенденцией к видеоиграм, в которые играют онлайн, контент и функции которых регулярно обновляются.

Согласно квартальным данным о прибыли, продажи контента и услуг Xbox выросли на 61 процент за последние три месяца прошлого года, главным образом благодаря приобретению Microsoft производителя Call of Duty – Activision Blizzard.

В январе 2022 года Microsoft объявила о своем захватывающем поглощении, которое сделало ее третьей по величине игровой компанией в мире по выручке.

Microsoft увольняет 1900 человек, или восемь процентов персонала, из своего игрового подразделения, поскольку консолидирует выкуп блокбастеров. Об этом технологический гигант объявил в январе.

Спенсер заявил в памятке для сотрудников, что компания стремится найти «устойчивую структуру затрат» для развития игрового бизнеса.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

игры xbox игра
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
13
Ретроклокинг: разгоняем SSD
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск утилизирует сразу 100 спутников Starlink, не желая превращать их в космический мусор
3
Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
6
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
6
Bloomberg: немецкий производитель шин Continental планирует уволить около 7150 сотрудников
2
Российским бойцам выплатят 2 000 000р за трофейную эстонскую роботизированную платформу THeMIS
1
Профессора и студенты Манчестерского университета построили самый большой в мире дрон
5
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
Подводный дрон случайно обнаружил на морском дне каменную стену возрастом 10 000 лет
1
ASML считает китайское импортозамещение угрозой для своего бизнеса
7
Core i7-14700K и GeForce RTX 4070 Ti SUPER сравнили в играх с Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 GRE
11
Подробности о работе американской ракетной системы вооружения «Вампир»
+
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
4
БМПТ "Терминатор" доработали с учетом опыта на СВО и оснастили целым пакетом защитных изменений
3
Новая реклама Coca-Cola стала примером неудачного использования нейросети
1
Цены на GeForce RTX 4090 начали стремительное падение
5
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
6
Вооруженные Силы сумели продавить украинскую линию обороны в районе Новомихайловского
+
В Иране придумали как защититься от атаки дронов-катеров и оснастили корабль трехствольными пушками
+
В Туле строят первый в России мост изогнутой формы из монолитных бетонных конструкций
1
Жесткие диски Seagate самые ненадежные – опубликована свежая статистика Backblaze за 2023 год
+

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
11
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
12
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
32
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
11
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
4
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
62
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
17
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
20
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
4
Япония пытается получить превосходство в подводном противостоянии с Китаем
1

Сейчас обсуждают

Luck-AD
03:46
Украина хочет приобрести турецкий истребитель пятого поколения Kaan и модернизировать его
rogi
03:43
а если с 404?
В Бразилии производство электроэнергии из возобновляемых источников составляет более 92%
32Влад32
03:17
А нацики спрашивали у жителей Крыма - ждут ли они "поезда дружбы"?
Как в Стамбуле плюс ещё четыре области: Арестович* предположил, на каких условиях могут пройти переговоры России и Украины
32Влад32
03:16
Значит скоро сидеть будешь.
Как в Стамбуле плюс ещё четыре области: Арестович* предположил, на каких условиях могут пройти переговоры России и Украины
32Влад32
03:12
Какой же ты дебил!
ВСУ обстреляли Белгород из западных ракетных установок
32Влад32
03:11
Надо было пожостче с фашиками в 1945-м. Все гуманность проявляем.
Германия поставит Украине в 3 - 4 раза больше боеприпасов, чем в прошлом году
32Влад32
03:03
А ты кто? Хохлотролль?
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
32Влад32
02:59
Стала сухой? А раньше мокрой была?
Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
32Влад32
02:55
Что за люди? На Земле все засрали, теперь и космос в свалку превращается.
Илон Маск утилизирует сразу 100 спутников Starlink, не желая превращать их в космический мусор
32Влад32
02:52
Сам продавал товары на десятки тысяч и покупал без авито-доставки. Просто надо думать, когда осуществляешь сделку, смотреть, что за человек. Видеозвонок в наше время - не проблема. Я не против авито-д...
Пользователи продолжают попадаться на старые уловки мошенников вторичного рынка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем