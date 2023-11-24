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hilnur20012
Представлена ​​новая технология хранения данных в виде QR-кодов
Новая технология может хранить данные 5000 лет

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Немецкий стартап Cerabyte работает над новым способом хранения данных. Компания выгравирует QR-коды с помощью лазеров на новом типе носителя данных, состоящем из керамических нанослоев, толщина которых всего лишь 50-100 атомов, находящихся на стеклянном листе. Это новая технология, которая может произвести прорыв в долговременном хранении информации и обеспечивает беспрецедентную плотность хранения с помощью картриджей CeraMemory (2025-30), сохраняющих от 10 до 100 ПБ, и CeraTape (2030-35), вмещающих до 1 эксабайта емкости на ленте. Производитель также утверждает, что такое хранилище может храниться на протяжении 5000 лет при температуре до 570 градусов по Фаренгейту. Теперь компания представила новую систему, демонстрирующую технологию в действии. 

Утверждается, что новый тип хранилища от Cerabyte полностью устойчив к огню, наводнениям, скачкам напряжения, резким перепадам температуры и прочим угрозам окружающей среды, что может сделать ее идеальным вариантом для долгосрочного хранения.

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Хранилище создано по керамической технологии, в которой используются слои неорганического нанокерамического стекла толщиной от 50 до 100 атомов. Информация хранится в виде QR-кода, выгравированного на слоях стекла с помощью лазерных импульсов. Лазер протыкает отверстия в каждом слое, причем отверстия представляют собой нули из двоичной системы исчисления, а остальная часть стекла, с которой не проводились манипуляции, представляет собой единицы.

Стартап, специализирующийся на хранении, продемонстрировал рабочий прототип своей керамической системы хранения, собранной из готовых деталей. На видео показано, что система работает так, как предполагалось ранее, с набором библиотечных стоек и одной стойкой для чтения и записи для обеспечения доступности хранилища. На этапе доступности картридж извлекается из стойки библиотеки с помощью роботов и переносится на платформу или подставку в стойке для чтения и записи. Оказавшись там, сцена движется вперед или назад перед лазером, который считывает и записывает данные в керамические слои картриджа. Движения вперед предназначены для записи, а движения вперед и назад могут использоваться для считывания данных с картриджа.

Cerabyte представляет собой тип хранения данных, в котором некоторое количество керамических слоев хранится в одном картридже данных (аналогично жесткому диску). Эти картриджи с данными размещаются в стойках для долговременного хранения, что потребует от роботов перемещения каждого картриджа с данными к стойке записи и чтения, чтобы получить доступ к информации. Конструкция очень похожа на ленточные библиотеки, которые сегодня обычно используют большие компании для долговременного хранения, но в этом случае они будут заменены на стеклянные картриджи, имеющие керамическое покрытие.

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Преимущество данной архитектуры Cerabyte – это заявленная долговечность и надежность. В Cerabyte утверждают, что ее стеклянные хранилища могут эффективно прослужить 5000 лет и более и выдержать пожар, воду, радиацию, ЭМИ и т.д., которые наверняка бы повредили ленту, жесткий диск или твердотельный накопитель. Их также не нужно повторно серебрить, как это делают с ленточными накопителями, что еще больше повышает их долгосрочную полезность. Если компания сможет запустить свое хранилище на керамической основе в массовое производство, она сможет очень быстро привлечь внимание крупных корпораций, ищущих более надежный вариант для хранения данных на долгосрочной основе, помимо ленточных накопителей, — при условии, что компания сможет производить системы по доступным ценам. 

#хранение данных #хранилище #хранение #cerabyte
Источник: tomshardware.com
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