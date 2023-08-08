Компания вложит 3,8 миллиарда долларов в новый завод по производству полупроводников в Германии

Тайваньский чиповый гигант TSMC согласился вложить 3,8 миллиарда долларов (3,5 миллиарда евро) в новый завод по производству полупроводников в Германии, что значительно подстегнуло усилия Европы по переносу производства на континент.

Ожидается, что общий объем инвестиций в завод, первый в Европе TSMC, превысит 10 миллиардов евро при «решительной поддержке Европейского Союза и правительства Германии», а также партнеров TSMC по проекту.

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Тайваньская компания по производству полупроводников создаст совместное предприятие с немецкими группами Bosch и Infineon и голландской фирмой NXP для строительства завода, строительство которого начнется во второй половине 2024 года.

TSMC является ключевым игроком в этом секторе, контролируя более половины мирового производства микрочипов.

Ожидается, что завод в Германии начнет производство к концу 2027 года, а его ежемесячная мощность достигнет 40 000 плат 300 мм (12 дюймов). По словам компаний, это также создаст около 2000 рабочих мест.

Приветствуя эту новость, экономический советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис написал на X следующее: «Это еще один важный шаг к реализации нашей стратегии, направленной на то, чтобы сделать Германию ведущим мировым регионом для мировой полупроводниковой промышленности».

Уязвленные энергетическим кризисом, Германия и ее союзники стремятся сократить зависимость от таких стран, как Китай, и нарастить внутреннее производство чувствительных компонентов, таких как полупроводниковые микросхемы.

Цель, поставленная ЕС в соответствии с его «Законом о микросхемах», состоит в том, чтобы к 2030 году увеличить долю Европы в мировом производстве полупроводников до 20 процентов.

Такие чипы необходимы для питания всего, от компьютеров до смартфонов и ракет в мире, который становится все более зависимым от технологий.

Напряженность между Китаем и Тайванем, самоуправляемой демократией, которую Пекин называет своей территорией, побудила Запад с осторожностью отнестись к его зависимости от TSMC.

Новая немецкая фабрика будет располагаться в восточном городе Дрездене в регионе, известном как Силиконовая Саксония из-за его высокотехнологичной производственной базы.

«Европа — очень многообещающее место для полупроводниковых инноваций, особенно в автомобильной и промышленной областях, и мы с нетерпением ждем возможности воплотить эти инновации в жизнь с помощью нашей передовой кремниевой технологии с талантами в Европе», — заявил исполнительный директор TSMC Си Си Вэй.

Но немецкое движение чипов сталкивается с многочисленными проблемами, начиная от высоких цен на энергоносители и заканчивая нехваткой квалифицированных рабочих.

В июне Берлин и Intel подписали соглашение с американским чиповым гигантом о строительстве производственных площадок в восточном городе Магдебург после нескольких месяцев напряженных переговоров.

Но огромный уровень государственной поддержки — Берлин выделяет 9,9 млрд евро на проект стоимостью 33 млрд евро — вызвал споры, и некоторые сомневаются в том, что инвестиции того стоят.

TSMC не раскрывает объем финансовой поддержки со стороны Германии, но Handelsblatt сообщил в понедельник, что он достигнет пяти миллиардов евро.