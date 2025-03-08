Компания Google подтвердила, что с выходом Android 16 пользователи смартфонов впервые получат возможность размещать виджеты на экране блокировки. Функция, ранее дебютировавшая в 2024 году для планшетов Pixel Tablet, станет доступной для мобильных устройств и других Android-планшетов в рамках первого квартального обновления (QPR1) после релиза ОС, запланированного на лето 2025 года.



Согласно сообщению в блоге Android Developers, новая возможность будет интегрирована в открытую кодовая базу AOSP, что позволит производителям адаптировать её под свои устройства. В отличие от планшетов, где виджеты активируются свайпом вправо, на смартфонах панель с элементами временно привязана к режиму заставки — она появляется только при подключении к зарядке или док-станции. Журналист Мишаал Рахман, протестировавший скрытый прототип в Android 16 Beta 2.1, отметил, что виджеты отображаются вертикальным списком с возможностью прокрутки, тогда как на планшетах они расположены в двухколоночной сетке.



По умолчанию все виджеты смогут работать на локскрине, но разработчики приложений получат право отключать эту опцию. При этом действия, требующие авторизации (например, запуск приложения), по-прежнему будут запрашивать подтверждение через отпечаток пальца, PIN-код или распознавание лица. Google также подчеркнула, что производители смогут менять механизм вызова интерфейса — это означает, что в будущем на смартфонах может появиться альтернативный способ активации, например, свайпом с экрана блокировки.



Текущая бета-версия Android 16, релиз которой ожидается в июне, не включает активную поддержку виджетов на заблокированном экране. Однако их появление в QPR1 станет значимым шагом в эволюции платформы, расширив функциональность смартфонов до уровня планшетов. Ранее аналогичные элементы были представлены в Android 15 QPR2 для Pixel Tablet, где они размещались на отдельной странице, доступной через свайп. Теперь же Google намерена унифицировать опыт, сделав виджеты частью экосистемы всех Android-устройств.