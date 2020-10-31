Брызго-пылезащищенный, складной 2х секционный корпус с хорошим отводом тепла-чертеж
реклама
В корпусе сверху сетчатые отверстия с подставкой для сбора влаги и пыли, по контуру цельная подставка прорези только в центре в них выходит теплый воздух сверху.
Если влага или пыль попадает на корпус сверху она накапливается в улавливателях съемной подставки с возможностью очистки при вскрытии.
материнка не стандартно стоит спинкой к задней стенке,а не к боковой, вводы выводы расположены на боковой стенке корпуса.
отвод тепла от материнки через термопрокладку и заднюю стенку
реклама
корпус состоит из 2х отсеков для матери +БП и для видеокарты и накопителей. раскрывается благодаря защелкам в центре ,на обратной стороне петли по кромке уплотнитель для плотного прилегания отсеков в центре отверстие для кабелей с резиновым полу кольцом для стяжки проводов
видеокарта закреплена вертикально ребром чтобы тепло отводилось вверх, подключение осуществляется через райзер
реклама
блок питания снизу отвод тепла из боковой стенки.
реклама
снизу диски в отдельной секции с дверцей с доступом к подключению разъемов и отводом тепла спереди корпуса.
рисовал впервые в жизни просто пришла идея
если нравиться схема пишите что и как стоит доработать на ваш взгляд и в целом ваш взгляд
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила