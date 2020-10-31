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В корпусе сверху сетчатые отверстия с подставкой для сбора влаги и пыли, по контуру цельная подставка прорези только в центре в них выходит теплый воздух сверху.

Если влага или пыль попадает на корпус сверху она накапливается в улавливателях съемной подставки с возможностью очистки при вскрытии.

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материнка не стандартно стоит спинкой к задней стенке,а не к боковой, вводы выводы расположены на боковой стенке корпуса.

отвод тепла от материнки через термопрокладку и заднюю стенку

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корпус состоит из 2х отсеков для матери +БП и для видеокарты и накопителей. раскрывается благодаря защелкам в центре ,на обратной стороне петли по кромке уплотнитель для плотного прилегания отсеков в центре отверстие для кабелей с резиновым полу кольцом для стяжки проводов

видеокарта закреплена вертикально ребром чтобы тепло отводилось вверх, подключение осуществляется через райзер

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блок питания снизу отвод тепла из боковой стенки.

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снизу диски в отдельной секции с дверцей с доступом к подключению разъемов и отводом тепла спереди корпуса.

рисовал впервые в жизни просто пришла идея

если нравиться схема пишите что и как стоит доработать на ваш взгляд и в целом ваш взгляд