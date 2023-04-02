Глава министерства обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что готова оказать поддержку любой инициативе, которая сможет привести к прекращению конфликта на Украине. Но она сделала акцент на том, что условия в таком предложении должны быть приемлемыми для Киева.
реклама
Источник изображения: РИА Новости
По её мнению, такая инициатива должна проходить в виде переговоров о мире, а их организатор не важен. Она готова оказать поддержку в этом вопросе как странам Запада, так и союзникам России. Как следует из её слов, текущая ситуация не является благоприятной для уклонения от проведения дипломатических переговоров для обоих участников конфликта.
Чернохова также добавила, что ей всё равно, кто будет модератором переговоров, отдельно отметив, что даже не против Китая. Также было сказано, что весь мир должен принять участие в разработке решения данного вопроса.
Подобные взгляды имеет чешский политический деятель Метнар Лубомир, который также принимает участие в обсуждениях о возможных решениях выделенной проблемы. Однако, ранее он открыто заявил о том, что считает существующие мирные инициативы странными, но не видит никаких аналогов для них.