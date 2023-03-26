В связи с протекающим на Украине конфликте, НАТО осуществляет активную поддержку Киева. Она выражается не только в поставках оружия, снаряжения и военной техники, но и в обучении бойцов ВСУ.
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Источник изображения: Минобороны Британии
Недавно стало известно, что проходящее в Великобритании обучение, которое ориентированно на подготовку солдат для работы с производимыми Британией самоходными артиллерийскими установками класса самоходных гаубиц AS-90, завершила уже вторая группа военнослужащих Украины. При чём, информацию об этом опубликовали оффициальные медиа генштаба ВСУ.
Также, из этой информации стало известно, что для обучения солдат ВСУ было задействовано около 1 тысячи британских военных, а сама программа входит в перечень обязательств, которые Великобритания исполняет в рамках программы поддержки Украины.
В начале марта стало известно, что около 50 тысяч украинских солдат закончили обучение по стандартам НАТО, которое осуществлялось на Западе. Об этом сообщил украинский генерал Виктор Назаров.
Также раннее выяснилось, что Великобритания планирует до конца текущего года подготовить ещё 40 тысяч бойцов ВСУ.