Это стало известно из заявления генштаба Украины.

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В связи с протекающим на Украине конфликте, НАТО осуществляет активную поддержку Киева. Она выражается не только в поставках оружия, снаряжения и военной техники, но и в обучении бойцов ВСУ.

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Источник изображения: Минобороны Британии

Недавно стало известно, что проходящее в Великобритании обучение, которое ориентированно на подготовку солдат для работы с производимыми Британией самоходными артиллерийскими установками класса самоходных гаубиц AS-90, завершила уже вторая группа военнослужащих Украины. При чём, информацию об этом опубликовали оффициальные медиа генштаба ВСУ.

Также, из этой информации стало известно, что для обучения солдат ВСУ было задействовано около 1 тысячи британских военных, а сама программа входит в перечень обязательств, которые Великобритания исполняет в рамках программы поддержки Украины.

В начале марта стало известно, что около 50 тысяч украинских солдат закончили обучение по стандартам НАТО, которое осуществлялось на Западе. Об этом сообщил украинский генерал Виктор Назаров.

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Также раннее выяснилось, что Великобритания планирует до конца текущего года подготовить ещё 40 тысяч бойцов ВСУ.