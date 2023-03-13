Ноутбук крайне портативен и автономен.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Инженер-энтузиаст Андреас Эриксен создал крайне необычный ноутбук. Основное его достоинство – это способность работать без подзарядки почти 800 дней. Но, к сожалению, его нельзя использовать для прохождения современных видеоигр и просмотра развлекательного контента, однако, разработка отлично подойдёт для решения некоторых ежедневных задач и рабочих вопросов.

реклама

Ноутбук не обладает какими-либо выдающимися характеристиками, ведь он имеет всего 384 Кбайт оперативной и 1 МБ постоянной памяти. За выполнение вычислительных операций отвечает процессорное ядро ARM Cortex-M4F, которое способно работать при тактовой частоте в 96 МГц. Автономную работу вычислительной машины обеспечивает аккумулятор ёмкостью 12000 мА·ч.

В качестве устройства для вывода информации используется монохромный экран Sharp Memory-in-Pixel LCD, его диагональ составляет 4,4 дюйма, а разрешение равно 320х240 пикселям. Для ввода информации предусмотрена клавиатура Happy Hacking Keyboard Lite 2.

В основном, такие характеристики будут достаточны для ведения каких-либо текстовых записей или для написания программного кода. Также можно создавать простые рисунки в чёрно-белом стиле.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В конструкции ноутбука предусмотрена небольшая солнечная панель, которая позволяет подзаряжать компьютер от световой энергии. Вычислительная машина носит название – PotatoP. Её создатель заявил, что в будущем он планирует создать полностью автономный ноутбук, который не нужно будет заряжать от сети электропередачи.