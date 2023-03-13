Инженер-энтузиаст Андреас Эриксен создал крайне необычный ноутбук. Основное его достоинство – это способность работать без подзарядки почти 800 дней. Но, к сожалению, его нельзя использовать для прохождения современных видеоигр и просмотра развлекательного контента, однако, разработка отлично подойдёт для решения некоторых ежедневных задач и рабочих вопросов.
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Ноутбук не обладает какими-либо выдающимися характеристиками, ведь он имеет всего 384 Кбайт оперативной и 1 МБ постоянной памяти. За выполнение вычислительных операций отвечает процессорное ядро ARM Cortex-M4F, которое способно работать при тактовой частоте в 96 МГц. Автономную работу вычислительной машины обеспечивает аккумулятор ёмкостью 12000 мА·ч.
В качестве устройства для вывода информации используется монохромный экран Sharp Memory-in-Pixel LCD, его диагональ составляет 4,4 дюйма, а разрешение равно 320х240 пикселям. Для ввода информации предусмотрена клавиатура Happy Hacking Keyboard Lite 2.
В основном, такие характеристики будут достаточны для ведения каких-либо текстовых записей или для написания программного кода. Также можно создавать простые рисунки в чёрно-белом стиле.
В конструкции ноутбука предусмотрена небольшая солнечная панель, которая позволяет подзаряжать компьютер от световой энергии. Вычислительная машина носит название – PotatoP. Её создатель заявил, что в будущем он планирует создать полностью автономный ноутбук, который не нужно будет заряжать от сети электропередачи.