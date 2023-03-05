Разведка в зоне СВО обнаружила небольшое скопление боевиков ВСУ, которых относят к дезертирам.

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Проблема дезертирства в рядах ВСУ стала известна ещё с прошлого года. В надежде решить данную проблему, правительством Украины был принят законопроект об усилении ответственности за нарушения воинской дисциплины.

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Источник изображения: ТАССЧтобы предупредить самовольное оставление места военной службы, законодательные органы одобрили наказание в виде лишения свободны в срок до 12 лет за дезертирство. Такой большой период заключения под стражу говорит о том, что проблема с дезертирством среди бойцов ВСУ актуальна, как никогда раньше.

Но даже не смотря на ужесточение наказания за невыполнение воинских обязанностей, бойцы ВСУ продолжают пререкаться с командованием и самовольно оставлять свои позиции. Некоторые СМИ утверждают, что в настоящий момент дезертирство среди солдат Украины приняло действительно массовый характер.

Недавно разведка в зоне СВО сообщила, что южнее Кременной была обнаружена группа бойцов ВСУ, которые не ведут боевых действий, а занимаются обустройством быта и маскировкой своего местоположения. Также отмечается, что украинские военные не предпринимают действий для отхода в тыловые районы ВСУ.

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Предполагается, что это очередные дезертиры из рядов украинских силовиков. Оно и понятно, Киев предпринимает множество действий для пополнения своей армии, куда берут абсолютно всех, несмотря на их пригодность для прохождения военной службы. Недавно в СМИ периодически появлялись новости о том, что Зеленский предупредил военкоматы Украины о том, что если они не будут высылать “свежее мясо”, то следующими на фронт пойдут сотрудники военных комиссариатов.