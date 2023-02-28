Минобороны России: Разведподразделение ВДВ обнаружило и уничтожило взводный опорный пункт ВСУ в южном направлении СВО.

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Взводные опорные пункты представлены оборонными решениями, которые в совокупности образуют единую систему огня для ведения круговой обороны. Уничтожение подобных объектов позволяет силам России создавать новые бреши в предпринимаемых противником боевых действиях.

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Активные работы по обнаружению вражеских единиц в зоне проведения СВО ведут подразделения Воздушно-десантных войск России. Недавно в южном секторе был обнаружен взводный опорный пункт, который использовался силами Украины.

Обнаружить скопление сил ВСУ удалось благодаря грамотным действиям разведгруппы десантников, которые использовали беспилотные летательные аппараты для разведки с высоты. После выявления взводного опорного пункта, используемого бойцами Украины, на линию боевого соприкосновения прибыла мобильная группа разведчиков-десантников, после чего силы России приступили к уничтожению стратегического объекта.

Укрытие боевиков было уничтожено благодаря использованию ПТРК «Фагот», а одновременное с этим интенсивное применение автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя» привело к вскрытию всех огневых средств противника. После этого в бой вступила бронегруппа из трёх единиц БМД-2К-АУ и одного танка Т-72Б3.

Благодаря успешному взаимодействию подразделений, силы России разгромили противника успешно выполнив поставленную задачу. В зоне проведения СВО активно продолжаются разведочные работы.

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Источник: Минобороны России