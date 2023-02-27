Вооруженные Силы России применяют различные военные средства, которые могут приблизить успех в достижении поставленных в рамках СВО целей. Советская гаубица Д-30 122-мм не стала исключением. Она позволяет вести уничтожающий и подавляющий огонь по укрытиям и позициям пехоты, проделывать проходы в минных полях и бороться с боевыми бронированными машинами и артиллерией противника.
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Воздушно-десантные войска России ведут активные разведывательно-поисковые действия на боевых направлениях СВО. Одним из результатов этого стало обнаружение взводного опорного пункта, который использовался бойцами Украины в качестве позиции для ведения наблюдения за территорией и ведения оборонительных действий.
Координаты местонахождения противника были незамедлительно переданы в пункт управления огнём артиллерии, где было задействовано артиллерийское формирование гаубиц Д-30. С момента получения информации о позиции противника до осуществления выстрела прошло не более 2-х минут.
Десантная группа осуществляла корректирование траектории огня, в результате чего метким огнём были уничтожены вражеские единицы, принадлежащие силам Украины. Из сообщений Минобороны России известно, что в ходе боевых действий было уничтожено 20 военнослужащих ВСУ.
Источник: Минобороны России