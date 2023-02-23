Представители Sony опасаются сокращения своей доли на рынке развлекательных услуг после объединения компаний Microsoft и Activision Blizzard.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Транснациональный технологический гигант Microsoft изъявил желание приобрести игровую компания Activision Blizzard, сотрудники которой только рады такому предложению. Но японская компания Sony Interactive Entertainment, являющаяся конкурентом Майкрософт, напугана этой сделкой, ведь если всё пройдёт гладко, то у Microsoft появятся новые силы для конкурирования с японским производителем развлекательного программного обеспечения.

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Представители Sony пытаются подорвать сделку заявлениями о том, что после слияния компаний популярная многопользовательская игра Call Of Duty Warzone 2 и её возможные продолжения могут покинуть игровые приставки PlayStation от Сони, что приведёт к снижению прибыли и падению акций компании. В основном объединению Microsoft и Activision Blizzard мешают регулирующие органы из Европы и США, за спинами которых прячется Sony.

На это в Майкрософт заявили, что готовы заключить с японской компанией договор о долгосрочной поддержке данной игры и всей серии для их игровой приставки. Но Sony это не устроило, компания продолжает придерживаться своей позиции, которая теперь выглядит, как нелепое оправдание.

Чтобы изменить мнение контролирующих органов о сделке с Activision Blizzard, Microsoft привлекла на свою сторону других технологических компаний гигантов в лице Nvidia и Nintendo. За ходом процесса также наблюдают представили Google, Valve и Electronic Arts. Решение проблемы проводится в формате закрытых встреч, из результатов которых пока ясно одно, что это дело ещё далеко от своего завершения.

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Стоит отметить, что доля Sony на игровом рынке Европы составляет порядка 80%, что похоже на искусственную монополию. Это объясняет некоторые опасения компании, ведь она не собирается терять даже малую часть этого значения. Но вот аргументы, которые приводят представители Сони, довольно несуразны.