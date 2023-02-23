Минобороны РФ: В Херсонской области в районе села Кизомыс был сбит Су-25, принадлежащий воздушным силам Украины.

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Пресс-служба Министерства обороны России сегодня [23.02.23] опубликовала сводку о ходе проведения СВО. Помимо сокращения технических и пехотных боевых единиц противника, также была уничтожена вражеская инфраструктура в виде склада боеприпасов ВСУ, который был расположен на территории Донецкой народной республики в районе города Авдеевки. Кроме этого, вблизи посёлка Красное обнаружили станцию обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6, которую впоследствии уничтожили.

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Воздушные силы вражеской стороны тоже понесли потери. Так, над Херсонской областью средства противовоздушной обороны засекли штурмовик Су-25, который вскоре был уничтожен. Кроме самолётов, противники активно используют дроны, беспилотные летательные аппараты [БПЛА]. За последние сутки 9 таких беспилотников было обнаружено и ликвидировано вблизи территорий следующих населённых пунктов: Рубежное, Кармазиновка, Жовтневое, Приволье, Первомайское, Егоровка, Новоандреевка, Пшеничное и Пологи.

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Таким образом, с начала проведения СВО было уничтожено 387 самолётов и 3222 БПЛА.