Борьба с запрещенным контентом на просторах интернета набирает обороты. В настоящее время уполномоченные органы используют интеллектуальные системы, которые должны помочь с обнаружением незаконных действий. Одна из таких экспериментальных разработок носит название «Окулус».

Соблюдение Российского законодательства является обязанностью каждого гражданина, пребывающего на территории РФ. Если в реальной жизни существует целый перечень различных технологий, которые помогают выявлять нарушителей, то интернет всё ещё относительно сложная для осуществления надлежащего контроля территория. Одна из главных причин этого – множественность форм информации, ведь она может существовать не только в текстовом варианте, но и графическом или ауди форматах.

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Для решения этой проблемы, Роскомнадзором была разработана классификационная автоматизированная система «Окулус». Она способна анализировать графическую информацию, будь то одиночные изображения или видеоролики, выявляя смысловой подтекст, который хочет передать автор своей аудитории, а затем содержание проверяется на возможность нарушения текущего законодательства. В основе программы уже заложены определенные инструкции, которые позволяют определить законность интернет-сообщения. Таким образом, она относится именно к виду классификационных разработок, потому что работает с уже заложенными требованиями и не изменяет их самостоятельно.

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Эта разработка способна обрабатывать более 200.000 изображений в сутки, что позволяет значительно ускорить процесс проверки информации, появляющейся с каждой секундой. Более того, у Федеральной службы уже есть планы по совершенствованию системы. Представители ГРЧЦ заявили, что «Окулус» уже интегрирована в существующие системы мониторинга и начаты первые тестовые испытания.