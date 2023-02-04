Nissan Max-Out (изображение 1) презентуют как модель, которая, возможно, войдёт в линейку автомобилей – Nissan Motorsport International [NISMO]. Ранее в сети уже мелькали изображения этого электрокара, но они носили исключительно виртуальный характер, являясь по своей сути реалистичным рендером 3D модели, но в рамках недавнего мероприятия “Nissan Futures”, которое проводилось в Японии, был показан физический экземпляр.
реклама
Изображение 1 – Физическая модель Nissan Max-Out1
Внешний вид новинки носит футуристический характер, и некоторым людям довольно сложно воспринимать такой дизайн, как нечто, что должно появится в реальном мире уже в скором времени. Многие пользователи сети отмечают, что дизайнеры не воспринимали свою работу всерьёз, более того, в новой модели нет ощущения присутствия некой концепции, которая отражает основное направление и целевую аудиторию автомобиля, и с этими заявлениями сложно не согласится.
Изображение 2 - Концепт Nissan Max-Out2
Когда Nissan выложили первые концепт-изображения данного кабриолета, многие задались вопросом, а смогут ли существующие технологии вообще воплотить столь необычный дизайн в жизнь. Были и те, кто смело заявлял о том, что это просто новый способ компании привлечь к себе внимание и такой дизайн никогда не смогут реализовать в действительности. Но вот компания представила публике на обозрение реальный физический экземпляр, прекратив этим образом такого рода обсуждения.
Изображение 3 – Концепт Nissan Max-Out2
У Nissan имеется довольно большой опыт в работе с электромобилями, поэтому, возможно, данный дизайн нацелен именно на аудиторию, которую из автомобилей интересуют только электрический вариации транспортных средств.
Источники: 1 - The Verge; 2 - Nissan Max-Out concept car.