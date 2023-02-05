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Voyah представила премиальный электромобиль для России – новый конкурент для Toyota Camry и Kia K5
Новый роскошный электрокар из Китая скоро окажется на просторах России. Автомобиль обладает выдающимися роскошью, мощностью, внешним видом и приятной ценой. Он может стать сильным конкурентом для машин популярных марок Toyota и Kia.
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Новый роскошный электрокар из Китая скоро окажется на просторах России. Автомобиль обладает выдающимися роскошью, мощностью, внешним видом и приятной ценой. Он может стать сильным конкурентом для машин популярных марок Toyota и Kia.

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Автомобиль из Китая носит название – Voyah ZhuiGuang, но в России, скорее всего, обзаведётся новым именем. Разработанный для премиального сегмента электрокар имеет кузов типа седан и способен проехать почти 700 км без подзарядки. Приведение в движение осуществляется двумя электромоторами общей мощностью в 510 л.с. при крутящем моменте в 730 Н·м. В итоге такая мощная силовая установка обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 3,8 секунд, по паспортным характеристикам.

Voyah ZhuiGuang - вид спереди / правый бок2 

Размеры Voyah ZhuiGuang

Длина 5088 мм
Ширина 1970 мм
Высота 1505 мм
Дорожный просвет от 113 до 213 мм


Рассматриваемый автомобиль обладает внушительными габаритами. Размеры авто способны обеспечить достаточно свободного места для комфортного времянахождения в электрическом транспорте всем пассажирам и самому водителю. Просвет автомобиля может быть отрегулирован самостоятельно, ведь электрокар обладает пневматической подвеской.

Voyah ZhuiGuang - вид на переднюю панель2

Салон электромобиля имеет приятный, просторный и удобный дизайн, хотя он и похож на другие модели автомобилей марки Voyah. На передней панели промышленного образца расположены три цифровых экрана с диагональю 12,3 дюйма у каждого. Управление основными функциями, обеспечивающими комфортабельную поездку, осуществляется с помощью центральной панели, которая представлена интерактивным сенсорным экраном, что соответствует текущей тенденции.

Voyah ZhuiGuang - вид на задний ряд сидений2

Сенсорное управление в данном седане вышло на новый уровень, ведь аналоговых методов управлениями функциями автомобиля почти не осталось. Даже кнопки управления стеклоподъёмниками и положениями сидений воспринимают сенсорные команды, вместо стандартных механических. Премиальный электрокар не остался и без голосового помощника, который, к примеру, может помочь с настройками системы климат-комфорта или выбором радиостанции.

Voyah ZhuiGuang - вид спереди / левый бок2

В зависимости от комплектации, премиальный электрический седан Voyah может стоить от 46.000$ (3.220.000₽) до 62.000$ (4.340.000₽), но точная цена в Российских рублях пока неизвестна. Если автомобиль попадёт под государственную программу субсидирования, то это поможет сделать его дешевле и доступнее. В общем и целом, Китай не перестаёт удивлять своей отечественной промышленностью для автомобильного сегмента.



Источники: 1 - YouTube; 2 - АвтоРевю


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