Новый роскошный электрокар из Китая скоро окажется на просторах России. Автомобиль обладает выдающимися роскошью, мощностью, внешним видом и приятной ценой. Он может стать сильным конкурентом для машин популярных марок Toyota и Kia.
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Автомобиль из Китая носит название – Voyah ZhuiGuang, но в России, скорее всего, обзаведётся новым именем. Разработанный для премиального сегмента электрокар имеет кузов типа седан и способен проехать почти 700 км без подзарядки. Приведение в движение осуществляется двумя электромоторами общей мощностью в 510 л.с. при крутящем моменте в 730 Н·м. В итоге такая мощная силовая установка обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 3,8 секунд, по паспортным характеристикам.
Размеры Voyah ZhuiGuang
|Длина
|5088 мм
|Ширина
|1970 мм
|Высота
|1505 мм
|Дорожный просвет
|от 113 до 213 мм
Рассматриваемый автомобиль обладает внушительными габаритами. Размеры авто способны обеспечить достаточно свободного места для комфортного времянахождения в электрическом транспорте всем пассажирам и самому водителю. Просвет автомобиля может быть отрегулирован самостоятельно, ведь электрокар обладает пневматической подвеской.
Салон электромобиля имеет приятный, просторный и удобный дизайн, хотя он и похож на другие модели автомобилей марки Voyah. На передней панели промышленного образца расположены три цифровых экрана с диагональю 12,3 дюйма у каждого. Управление основными функциями, обеспечивающими комфортабельную поездку, осуществляется с помощью центральной панели, которая представлена интерактивным сенсорным экраном, что соответствует текущей тенденции.
Сенсорное управление в данном седане вышло на новый уровень, ведь аналоговых методов управлениями функциями автомобиля почти не осталось. Даже кнопки управления стеклоподъёмниками и положениями сидений воспринимают сенсорные команды, вместо стандартных механических. Премиальный электрокар не остался и без голосового помощника, который, к примеру, может помочь с настройками системы климат-комфорта или выбором радиостанции.
В зависимости от комплектации, премиальный электрический седан Voyah может стоить от 46.000$ (3.220.000₽) до 62.000$ (4.340.000₽), но точная цена в Российских рублях пока неизвестна. Если автомобиль попадёт под государственную программу субсидирования, то это поможет сделать его дешевле и доступнее. В общем и целом, Китай не перестаёт удивлять своей отечественной промышленностью для автомобильного сегмента.
Источники: 1 - YouTube; 2 - АвтоРевю
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