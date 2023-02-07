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Топ 7 самых популярных игр для Steam Deck по статистике Valve

Крупная игровая корпорация Valve, особо известная проектами Dota 2 и CSGO, отчиталась перед пользователями своего онлайн-сервиса Steam о 20-и самых популярных играх, которые запускают на портативной игровой консоли Steam Deck. В статье чуть более подробно рассмотрены первые 7 из всего топа, а в конце перечислены все игры.
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Из-под рук разработчиков компании Valve вышли такие хиты, как: Half-Life, Left 4 Dead, Dota 2 и Counter-Strike Global Offensive. Но на сегодняшний день Valve занимается больше поддержкой своего онлайн сервиса Steam, а не разработкой видеоигр.

В прошлом году на рынке портативных игровых консолей появилась новая Steam Deck, разработкой которой занималась Valve Corporation. Хоть устройство и обладает малыми размерами, но Steam Deck оснащена графическим процессоров с ядром RDNA2, который позволяет играть даже в самые требовательные игры в разрешении 720p. Если сравнивать консоль от Valve с популярными Xbox, разработанным Microsoft, и Playstation, разработанной Sony Interactive Entertainment, то Steam Deck сильно уступает в производительности, но выигрывает в удобстве и мобильности.

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Сразу хочу предупредить, что среди рассматриваемых в статье игр не будет Vampire Survivors, потому что говорить там особо не о чем, типичный упрощённый рогалик [Roguelite], но игра стоит того, чтобы в неё поиграть. 

1-e место: Elden Ring

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Elden Ring - кадр из трейлера2

Elden Ring – это прекрасная игра, от известной компании FromSoftware, повествует интересную историю с вымышленного континента – Междуземья, где игрок берёт на себя роль потенциального Повелителя Элдена, которым можно стать только после восстановления Кольца Элдена, артефакта, дающего право занять трон правителя.

Игра унаследовало основные механики серии Dark Souls, а потому геймплей у этих игр весьма похож. Если вы испытываете проблемы с концентрацией и терпением, то эта игра поможет уничтожить вашу нервную систему.

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Платформы: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam Deck

2-е место: The Witcher 3 Wild Hunt

The Witcher 3: Дикая Охота - кадр из трейлера3

Action/RPG в мире фэнтези, который позволяет почувствовать себя старым дедом могучим убийцей монстров и прочей нечисти из славянской мифологии. Главного героя зовут Геральт, он же – Гераль из Ривии, главной его целью становится спасение приёмной дочери Цири от Дикой Охоты, загадочной и опасной силы.


Игроку предоставляется широкий спектр разных возможностей, например: исследовать огромный и интерактивный открытый мир, наполненный разного рода активностью; утолить жажду битв в зрелищных баталиях с людьми и нечистью; отыскать пропавшую сковородку или заняться непотребством на чучеле единорога.

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Платформы: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam Deck

3-е место: Stardew Valley

Stardew Valley - кадр из трейлера4

Нашумевший симулятор фермера, геймплей которого дополнен RPG-элементами. В игре нужно создать своего персонажа, который получает в наследство ферму. На самом деле мир игры намного интереснее, чем кажется. Здесь даже есть простой, но увлекательный сюжет. Игра обладает многогранным геймплеем, который позволит игроку заниматься именно тем, чем он хочет, даже охотой на монстров.


Stardew Valley погружает игроков в ламповую атмосферу, а каждая её составляющая доведена до идеала. Дизайн уровней, геймплейная составляющая, музыкальное сопровождение, квестовая наполненность – всё это сильные стороны данной игры, которая по праву достойна 3-го места в этом топе.

Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Steam Deck, Android и iOS

4-е место: Hades

Hades - кадр из трейлера5

Суть игры заключается в том, что игрок, в роли юного греческого бога – Загрея, пытается сбежать из родительского дома – Ада. Вот только эта задача далеко не из простых, и даже сыну Аида придётся не легко. На пути игроку встретится много разнообразных врагов и ловушек, а после каждой смерти придётся начинать свой путь сначала.


Hades особо выделяют: красивая визуальная часть игры, увлекательная система развития персонажа и интригующая история о семье богов греческого пантеона. Особенно приятно будет играть в эту замечательную игру поклонникам сериала – «Удивительные странствия Геракла».

Платформы: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, macOS, Steam Deck

5-е место: Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 - кадр из трейлера6

Название игры всё говорит за себя, вряд ли ещё остались люди, которые не слышали о творениях студии Rockstar Games. С момента выхода Red Dead Redemption 2 в сети появилось много интересных новостей, которые с той или иной стороны описывают саму игру. В первую очередь Red Dead Redemption 2 выделяется своей неповторимой атмосферой Дикого Запада, в какой-то мере, эта игра – симулятор выживания ковбоя, который на самом деле бандит, ограбивший далеко не один караван.


В Red Dead Redemption 2 отлично сплетаются различные механики, которые прекрасно вписываются в сеттинг игры и улучшают погружение игрока в увлекательный мир Дикого Запада.

Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One, Steam Deck

6-е место: Persona 5 Royal

Persona 5 Royal - кадр из трейлера7

Persona 5 Royal - это культовая японская ролевая игра, спин-офф к основной серии Shin Megami Tensei, которая поражает своей психологической и философской проработкой. Игра повествует историю о Джокере, школьнике с сильно развитым чувством справедливости, который может менять саму суть человека через проникновение в его подсознание, заставляя того искупить совершенные грехи.


Видеоигра получилась на славу удачной, здесь есть как хороший сюжет, так и интересный геймплей, совмещающий в себе возможность поиграть и за борца со злом, и за обычного японского школьника. Особо стоит выделить музыкальное сопровождение, которое позволяет в полной мере прочувствовать каждый момент игры.

Платформы: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming, Steam Deck

7-е место: Grand Theft Auto 5

Grand Theft Auto 5 - кадр из трейлера8

Если вы спросите у прохожего, какая самая популярная игра от Rockstar Games, то с наибольшей доли вероятности он ответит – отвали Grand Theft Auto 5. На то есть множество причин: массовые и зрелищные перестрелки; безумные погони; весёлые и интригующие сторонние истории; возможность развития персонажа и глубокий сюжет.


Несмотря на геймплейную вариативность Grand Theft Auto 5, чаще всего поклонники вспоминают данную игру, как симулятор прослушивания диалогов с прерываниями на стороннюю деятельность. И это в очень хорошем смысле, потому что каждая история и каждый персонаж ощущаются, как настоящие. Игра позволяет погрузиться в запоминающийся и поражающий воображение мир, в который многие игроки возвращаются раз за разом.

Платформы: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox 360, Steam Deck

Полный список Топ-20 самых популярных игр для Steam Deck по версии Valve

Если вам интересен полный список, представленный компанией Valve, то он выглядит следующим образом9:


 Топ 20 популярных игр для Steam Deck
Место по популярности Название игры
1 Elden Ring
2 Vampire Survivors
3 The Witcher 3: Wild Hunt
4 Stardew Valley
5 Hades
6 Red Dead Remption 2
7 Persona 5 Royal
8 Grand Theft Auto 5
9 Cyberpunk 2077
10 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
11 Fallout 4
12 The Binding of Isaac: Rebirth
13 Valheim
14 Brotato
15 Slay the Spire
16 God of War
17 MONSTER HUNTER RISE
18 Horizon Zero Down
19 No Man's Sky
20 Disney Dreamlight Valley


Данный топ самых популярных игр для Steam Deck от Valve может помочь ответить на вопрос – во что поиграть в 2023 году. В список вошли такие игры, которые этого более чем заслужили.

Источники: 1 - YouTube / Valve; 2 - YouTube / BANDAI NAMCO; 3 - YouTube / The Witcher; 4 - YouTube / PlayStation; 5 - YouTube / Nintendo; 6 - YouTube / Rockstar Games; 7 - YouTube / IGN; 8 - YouTube / Rockstar Games; 9 - AMD News

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