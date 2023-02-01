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Новые электромобили Evolute набирают популярность среди граждан и таксопарков России

В прошлом году на автомобильном рынке появились новые электромобили по доступным ценам. Рассмотрим более подробно, что из себя представляет компания Evolute, какие модели уже доступны и как вообще обстоят дела в сфере продаж.
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О компании Evolute

В марте 2022 года появилась интересная новость о готовящемся производстве электрокаров в России под маркой Evolute (изображение 1). Исполнение обязанностей по сборке электромобилей приняла на свои плечи компания «Моторинвест», а поддержку этой идеи обеспечивают Минпромторг и правительство Липецкой области. Электрокары Evolute выпускаются с сентября 2022 года на заводе под Липецком. Общий объём планируемых инвестиций в производство составляет 13 миллиардов рублей, при этом до 2033 компания Evolute планирует довести общий объём производства до 240 тысяч машин.

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Изображение 1 – Промо-изображение компании Evolute1

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По ранним заявлениям представителей было ясно, что планируемое производство должно будет быть основано полностью на отечественных комплектующих. С учетом существующих сложностей импортозамещения в России, сразу реализовать такое довольно сложно, поэтому пока это лишь цель, которая обязательно должна быть выполнена в будущем. Если в России начнут производить тяговые батареи и электрические моторы в достаточном для промышленного производства электромобилей количестве, то это откроет новые перспективы обеспечения доступности и удешевления передовых транспортных средств.

Evolute i-Pro

На данный момент, доступный модельный ряд Evolute выглядит, как совместный каталог предложений компаний Dongfeng и Sokon, за исключением нескольких отличий. Например, первый производимый на просторах России электромобиль компании Evolute представляет собой седан и носит название – i-Pro (изображение 2). При изучении данного агрегата сразу становится ясно, что он был основан на его китайском собрате Dongfeng Aeolus E70. Стоимость Evolute i-Pro, без учета возможных скидок и субсидий, составляет – 2 990 000 рублей.

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Изображение 2 – Evolute i-Pro1

Данный автомобиль оборудован электрическим двигателем с пиковой мощностью 150 лошадиных сил (л.с.) и аккумуляторной батарей ёмкостью 53 кВт/ч, которая способна обеспечить запас хода величиной в 433 км, рассчитанный согласно новому европейскому ездовому циклу (NEDC). По официальным данным, аккумулятор поддерживает зарядные устройства со стандартами Type2, GB/T и CCS2. Время зарядки батареи от 5% до 100%, при использовании зарядных устройств Type2, занимает 8 часов и 30 минут. Зарядные устройства, основанные на стандарте GB/T и CCS2, представляют из себя более быстрое и эффективное оборудование, использование которого позволяет сократить время увеличения заряда батареи от 20% до 80% всего до 36 минут.

Вообще, автомобиль производит явное впечатление представителя бюджетного сегмента, особенно с учетом особенностей системы подрессоривания автомобиля (подвески), которая состоит из уже классической связки: спереди – независимая, амортизационная стойка McPherson; позади – полузависимая, торсионная балка. Но по размерам i-Pro можно смело относить к автомобилям C-класса, представители которых превосходят бюджетные решения своим повышенным комфортом. Длина электрокара составляет 4680 мм, ширина около 1720 мм, высота 1530 мм. Несмотря на обладание весьма достойными для C-класса габаритами, дорожный просвет рассматриваемой модели составляет всего 120 мм, что является довольно низким показателем, ведь даже у знаменитой Лады Приоры он выше на целых 45 мм. Между тем, объём багажника равен 502 литрам, что больше, чем у Hyundai Solaris (автомобиль B-класса), но меньше, чем у Skoda Octavia (автомобиль C-класса). Снаряженная масса электромобиля составляет 1515 кг. В целом, учитывая текущую обстановку на автомобильном рынке, предложение выглядит неплохим, но стоит поговорить и о другой модели.

Evolute i-Joy

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Вторая модель в линейке Evolute носит название – i-Joy, продажи которой стартовали с ноября прошло года (изображение 3). Помимо внешнего различия с i-Pro, также присутствуют и технические различия между моделями. Электродвигатель у i-Joy мощнее, он способен развивать пиковую мощность в 163 л.с., правда ёмкость аккумуляторной батареи такая же, как и у i-Pro (53 кВт/ч), а вот запас хода сократился до 407 км. Согласно официальным данным, скорость зарядки батареи i-Joy чуть лучше, чем у i-Pro. Для увеличения заряда от 5% до 100% требуется всего 8 часов при использовании зарядных устройств стандарта Type2. Использование более быстрых зарядных устройств ограничено поддержкой только стандарта CCS2, однако, скорость увеличения заряда от 20% до 80% в таком случае будет составлять всего 30 мин.

Изображение 3 – Evolute i-Joy1

По габаритам i-Joy превосходит своего брата. Длина – 4385 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1650 мм. Высота дорожного просвета стала намного лучше, целых 180 мм, что немногим меньше, чем у Skoda Kodiaq (189-196 мм). Объём багажника – 535 литров, но предусмотрена возможность складывания задних сидений, благодаря чему данный показатель может быть увеличен до 1225 литров. Система подрессоривания у i-Joy такая же, как и у i-Pro, так что, если разница в подвеске между данными автомобилями и присутствует, то это полностью заслуга различий в её настройках.

О текущих успехах Evolute и спросе со стороны таксопарков

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Несмотря на то, что на текущий момент в линейке Evolute из доступных моделей представлены только 2, электромобили этой марки стали лидерами по продажам в четвертом квартале 2022 года (изображение 4), среди продаж других электромобилей (Volkswagen ID 4, Zeekr 001 и т.д.). Само предприятие планирует в 2023 году продать не менее 6 тысяч новых электромобилей. 

Изображение 4 – Промо-материал компании Evolute по случаю становления лидером по продажам электромобилей в России1

Такая цель выглядит вполне достижимой, особенно с учетом того, что модельным рядом Evolute заинтересовались таксопарки России, которые, в том числе, сотрудничают и с крупнейшим в России агрегатором «Яндекс.Такси». По официальным данным, наиболее крупные заказы приходятся на Нижний Новгород, Казань и Дальний Восток.

Планы на будущее

Как было сказано раннее, компания планирует постепенно и плавно наращивать объём продаж. Существующий план, которого придерживается Evolute, предусматривает достижение продаж электромобилей в объёме 20-25 тысяч в год менее чем за 5 лет. Конечно, существуют и определенные сложности при производстве электромобилей в России, самая опасная из которых – это возможные ограничения в поставках комплектующих деталей и узлов. Более того, далеко не все регионы обеспечивают возможности для комфортного владения электромобилями, что выражается в малом количестве зарядных станций или их полном отсутствии.

Несмотря на существующие геополитические сложности, модельная линейка Evolute должна пополниться ещё 5-ю моделями: i-Jet, i-Van, i-Sky и ещё двумя неназванными новинками. Если «Моторинвест» сможет перестроить производство для использования исключительно отечественных изделий, то, возможно, это должно помочь снизить стоимость приобретения и владения электрокарами для граждан России.


Источники: 1 - Evolute

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