Nvidia выпустила в продажу видеокарту RTX A6000 для рабочих станций
Nvidia разместила на своем сайте RTX A6000, ранее анонсированную в октябре. Видеокарта имеет 10752 ядер CUDA и показывает производительность в 38,7 Tфлопс. Адаптер имеет 48 Гбайт видеопамяти GDDR6 с коррекцией ошибок и пропускной способностью 768 гигабайт в секунду. Видеовыходы представлены четырьмя разъёмами DispayPort v1.4, а максимальное энергопотребление составит 300 W.
Рекомендованная цена данной видеокарты 4650$.
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